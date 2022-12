Ilyenkor a szokásosnál jóval több süteményt eszünk, készítünk. Az újvárosi zöldség- és gyümölcspiacon e heti körjáratunkban arra voltunk kíváncsiak, hogyan állunk a sütemények hozzávalói közül a dióval, a mandulával, a mákkal.

A bejglit – mint annyi minden, ez is német nyelvterületről került hazánkba –, amely tradicionális magyar karácsonyi étel, hagyományosan dióval vagy mákkal készítjük, de ma már a töltelékek tárháza végtelennek mondható.

A mostani inflációs időkben első lépés az volt, megnézzük, mennyit változtak az árak az egy évvel ezelőttihez képest. Örömmel nyugtázhattuk, körülbelül ugyanannyit kell fizetnünk ma a dióért, a mákért, a manduláért, a mogyoróért, mint tavaly.

Hogy hosszú távon ez így is marad, abban az árusok véleménye megoszlik. Valaki vallja, nem lesz áremelkedés, mert több volt a termés, mint egy éve, azonban a kevés nyári csapadék miatt a szokásosnál kisebb a dió mérete.

Viszont van, aki állítja, nemsokára ötezer forint körül lehet az a magyar dió, amelyiknek most 3200 forint kilója. Erre abból következtet, hogy a nagybani piacon már most elkezdődött a dió árának növekedése.

De nézzük most a tényeket!

Diót héjastól már 1500 forintért kaphatunk, pucolva 3200 és 4300 forint között mozog az ára, és ami szokatlan, a hazai, vagyis a magyar az olcsóbb, és nem az import. A mandula ára hasonló, mint a dióé: a héjas itt is 1500 forint, a pucolt egy kicsit drágább, mint a dió esetében, a „csúcskategóriás” kilójáért 4900 forintot kérnek az árusok. A mák 3000 forint körüli, mogyoró is kapható – nem földi –, kilója 4900 forint. Gesztenyét viszont bejárásunk alkalmával sehol sem láttunk. Viszont megjelent a piacon egy igazi különlegesség, az erdélyi mics, fordítsuk sütött kis kolbászocskáknak. Vásárolhatjuk kenyérrel, mustárral és kovászos bucival is. A szabadstrandi Flame bisztró települt ki a piacra, ami nem véletlen: a Flame egyik vezetőjének, Láng Zoltánnak a szülei évtizedek óta árulnak a piacon.