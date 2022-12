Az idei esztendejéről egy tűzijátékot árusító standnál mesélt Markovics Viktor. Csakúgy, mint sokaknak, ez az év Viktor számára is mozgalmasan telt, így annak utolsó napját jól megérdemelt pihenéssel, és nem utolsósorban szuper évbúcsúztató bulival koronázza meg. A pandémia az előző évek során otthoni szilveszterezésre kényszerítette, így idén kifejezetten örül, hogy kimozdulhat. Partieszköz-beszerző körútjának utolsó állomásán elmondta, éjfélkor néhány tűzijátékot is fel szeretne lőni, ezzel köszöntve a 2023-as évet. Felelős állattartóként természetesen nagyon odafigyel arra, hogy kedvenceit ne zavarja tevékenysége, és szomszédait is figyelmeztette a szándékával kapcsolatban, hogy ők is biztonságba helyezhessék állataikat.

Végszóként Viktor elmondta, nem híve az újévi fogadalmaknak, de egy-két célt mégis kitűzött a következő évre, amelyeket igyekszik majd megvalósítani.