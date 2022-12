Kulcs - A Miniszterelnökség Családokért Felelős Államtitkára és a Kulturális és Innovációs Minisztérium nyílt pályázatot hirdetett ebben az évben is a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, amelyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában.

A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni: a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik, s közvetetten az egész társadalomnak – mert a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása. Ezek szellemében a pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, amelyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint.

Kulcs Községi Önkormányzat a Családbarát munkahelyi feltételek kialakítása a kulcsi polgármesteri hivatalban című projektjét a Kulturális és Innovációs Minisztérium egymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projekt keretében sor kerül a polgármesteri hivatalban egy rekreációs helyiség kialakítására, amelyet kondicionáló és fitneszeszközökkel szerelnek majd fel. Emellett törekednek arra, hogy a hivatal munkatársai 18 év alatti gyermekei részére a munkahelyen belüli, munkaidőben történő felügyelet is – szükség esetén – megoldódjon. A projekt keretében vásárolnak majd olyan kiegészítő eszközöket, amelyek a gyermekek számára tartalmas elfoglaltságot tudnak biztosítani (mesekönyvek, társasjátékok, legó, pingpongasztal, tollaslabdaszettek, kreatív és kézműves foglalkozáshoz szükséges irodaszerek, alapanyagok). A támogatás lehetőséget ad csapatépítő tréning, valamint munkahelyi családi nap tartására is.

A Családbarát Munkahely Díjat Hornung Ágnes családokért felelős államtitkártól a Szépművészeti Múzeum Barokk Termében ünnepélyes keretek között dr. Neumann Helga jegyző vehette át.

– Mészáros Szilvia pályázatíró közreműködésével valósulnak meg a kulcsi tenderek. Ezúttal a közösségünk ügyeiben eljáró szakemberek munkahelyi körülményeit igyekeztünk kiegyensúlyozottabbá tenni, tekintve, hogy nagyon sok gyermekes édesanya dolgozik a hivatalban. Ugyanakkor az emeletén a félkör alakú helyiségben lehetőségünk lesz több fitnesz­xxxeszközt is beszerezni rekreációs céllal.

– Mindezeknek természetesen nagyon örültek a kollégák és a munkatársak kiskorú gyermekei is. Annál is inkább, hiszen az ő igényeiket, ötleteiket építettük be a pályázatba. Már az elmúlt esztendőben is pályáztunk, így az idén elért siker, és hogy éppen a karácsonyfánk alá érkezett, külön öröm a hivatalban dolgozó kollektívának. Hamarosan a homlokzatra elhelyezett tábla is hirdeti majd ezt a kitüntető címet – mondta el dr. Neumann Helga jegyző.