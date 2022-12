A Dunaújvárostól északra eső nyilatkozó önkormányzatok is számba vették, miként lehetne takarékosan gazdálkodni az előttünk álló időszakban és jó előre igyekeztek forgatókönyvet kidolgozni a súlyosbodó válság esetére is. Nincsenek könnyű helyzetben a települések, hiszen számos intézmény működtetéséről kell gondoskodniuk a helyhatóságoknak.

Adonyban Ronyecz Péter polgármester tájékoztatása szerint minden intézményben, ahol lehetséges, spórolnak a fűtéssel, azonban a nyitvatartásokon szűkíteni nem tudnak. Az adventi hétvégéket ugyan rendezvényekkel ünneplik, de ebben az évben igyekeznek minimálisra visszaszorítani a karácsonyi dísz­világítást, és egy helyre, a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár épületébe csoportosítanak minden ünnepi eseményt, és erre kérték – az önkormányzattal együttműködő – civil szervezeteket is.

Iváncsán az önkormányzat kezében nincs olyan lehetőség, amellyel jelentős megtakarítást tudnának elérni. Nem a szándék, hanem a lehetőség hiányzik – tudtuk meg Molnár Tibor polgármestertől. Az önkormányzati fenntartású óvodában és a közelmúltban átadott bölcsődében nem lehetséges a fűtés hőfokának csökkentése. De az eddig bérelt napelemeket a település megvásárolta és a mára már iváncsai tulajdonban lévő berendezések segítségével a helyi intézmények villamosenergia-fogyasztását szinte a nullára tudták korrigálni, amely óriási segítség az iváncsai költségvetésnek. Ezt kiegészíti, hogy szintén a település erőre gondolkodásának köszönhetően jelentős számú épületet hőszigeteltek, amely szintén pozitív hatással van az épületek hőmegtartó képességére és egyben a fűtési költségekre is Iváncsán.

Ercsiben Szabó Tamás polgármester nyilatkozott lapunknak a témában. Aki elmondta, hogy még a fűtési szezon kezdetén, október 15-én fogalmazott meg a takarékosság szándékával polgármesteri utasításokat, amelyben kitért az intézményekben elvárt, más-más hőfokokra is. Ez alapján az ercsi vezető azt kérte, hogy a nevelési intézményekben 22 fokot, a hivatalban 20 fokot tartsanak, de a mellékhelyiségekben és raktárakban elvárása szerint el kellett zárni a fűtést.

Szabó Tamás beszámolójában kitért arra is, hogy a helyi művelődési ház nyitvatartását is korlátozták. A közművelődési intézmény nagytermét átmenetileg bezárták, azonban az adventi ünnepi időszakra újra kinyitották, azzal a megkötéssel, hogy karácsonyt követően ismét be fogják zárni a fűtési szezon végéig, várhatóan március 15-ig.

A továbbiakban arról is rendelkeztek Ercsiben, hogy ha az időjárás megengedi, ne gázkazánt használjanak az intézmények fűtésre, hanem a hűtő-fűtő klímákat, illetve a Dózsa György úti óvodában hőszivattyús és napelemes rendszer biztosítja az energia szükségletet. Ehhez kapcsolódóan a polgármester megjegyezte, hogy a díszkivilágítás tekintetében is minimálisat engedélyezett a helyi vezetés, mert csak a városi karácsonyfa és a templom van kivilágítva.

Ercsinek 2023-ig érvényes szerződései vannak az áramszolgáltatóval, amely elfogadható árakat biztosít a városnak. Ugyanakkor a földgáz tekintetében természetesen a város sem fixáron kapja a szolgáltatást. Szabó Tamás számításai szerint ezek mintegy három és félszer magasabbak lesznek az eddigi áraknál. Ercsiben adóemelésről is beszámolt a polgármester. Mint elmondta, nézete szerint a lakosságnak is hozzá kell járulni a megnövekedett költségekhez. Ezért a kommunális adót 6 ezerről 12 ezer forintra emelték, valamint a közelmúltban több szálláshelyet is kialakítottak a településen. Ezért a turisztikai adó bevezetésével is szeretnének Ercsiben bevételt teremteni az önkormányzat gazdálkodásához.