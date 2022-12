Kulcs - December 12-én dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő a településre látogatott, ahol Jobb Gyula polgármester fogadta.

A vezetők az elmúlt időszak kulcsi fejlesztéseiről, feladatairól egyeztettek. A közvéleményt leginkább foglalkoztató járdák és utak építése, felújítása, valamint a csapadékvíz-elvezetés is szóba került, amelyek a partcsúszás megelőzéséhez is fontosak.

– A befejezett projektek közül értesültem róla, hogy megépült az új buszforduló, amely közelebb hozta a 6-os főút környéki telkeket a településközponthoz. De szóba került a nemrégiben átadott új hajóállomás. A folyamatban lévő fejlesztések szinte mindegyike a gyermekekkel kapcsolatos. Folyik a másfél milliárdos iskolabővítés és a 240 milliós bölcsődeépítés. Ezzel megszűnhet az óvoda zsúfoltsága is. Erről személyesen is volt alkalmunk meggyőződni. Folyik az orvosi rendelő bővítése is, mintegy 100 millió forint értékben – számolt be látogatásáról dr. Mészáros Lajos.

Örvendetes, hogy Kulcs lélekszáma, és ezzel együtt a gyereklétszám is nő

Keresik a település vezetői a lehetőségét a polgármesteri hivatal bővítésének és civil ház létrehozásának. A településen színes civil élet folyik. Működik a Vidám Emberek Egyesülete, a KUBAK Alapítvány, a Jövő Kulcsa Egyesület, a horgász­egyesület, a Polgárőr Egyesület és a sportegyesület.

– A látogatás végén megtekintettük a polgármester úrral az épülő iskolát, a bölcsődét, látogatást tettünk az óvodában és megnéztük az orvosi rendelőt is. Kulcs lélekszáma gyarapszik, ezzel együtt a gyermeklétszám is örvendetesen nő. Kulcs egy élhető, fejlődő település, sok sikert kívánok a kulcsiaknak – összegzett közösségi oldalán dr. Mészáros Lajos.

– Nagy örömmel fogadom mindig dr. Mészáros Lajost a településünkön. Hiszen az elmúlt időszakban nem volt jellemző, hogy a térség parlamenti képviselőjével személyesen egyeztethetünk. A találkozás nagyon konstruktív volt, köszönjük a munkáját és a törődést – mondta el Jobb Gyula.