Az erős szél csak a vásári pavilonokat tudta felborítani, a rendezvények menetét azonban nem. Mezőfalván hagyományosan a Piac térre várták az ünneplőket, ahol a szombati viharos széllökések felborították a karácsonyi vásárhoz ácsolt pavilonokat. Ez azonban cseppet sem szegte a kedvét a mezőfalviaknak, mert az ott élő emberek nagyon bizakodóak, és délutánra a szél is alábbhagyott. Így a meghirdetett program az eredetei műsorrend szerint zajlott.

Mezőfalván a kápolnánál lévő betlehemet szentelték meg advent harmadik vasárnapján Fotók: a szerző

Elsőként Kristofory Valter katolikus plébános mondta el advent harmadik gyertyájához kapcsolódó gondolatait, majd megszentelte a kápolnánál felállított betlehemi dekorációt. Ezután a Piac térre visszatérő résztvevők a Mezőfalvi Néptáncegyüttes előadását láthatták Lucázás címmel. A táncot követően gyertyát gyújtottak a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a néptáncosok, a Nagyközségi Nyugdíjas Klub és a Foltvarrók képviselői. A rendezvény vendéglátással és beszélgetéssel zárult.

Kisapostagon a Schalbert Alapítvány faházánál folytatódott az adventi ünnepségsorozat. A harmadik gyertya meggyújtása előtt Szatmári Attiláné Piroska, az alapítvány elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy gyertyát gyújtottunk a hit szellemében, a remény megerősítésében és ma a szeretet, az öröm, a fényesség eljövetelében bízva. A születés minden teremtett lélek életében ünnep, különösen az emberében. Az adventi időszak jó alkalom arra, hogy ebben a fékevesztett világban egy pillanatra elcsendesüljünk, számot vessünk tetteinkkel és elgondolkozzunk, mi végett vagyunk itt ezen a világon. Ha szívből tudunk adni egy-egy ölelést, mosolyt, ha észrevesszük szűkebb és tágabb környezetünkben a segítségre szorulókat, akkor megtaláljuk a választ. Ehhez kívánnak látó szemeket, ölelő karokat, és szeretet, öröm ragyogja be minden ember életét – hallottuk a megnyitóban. Ezután Stermeczki András evangélikus lelkész kapcsolódó gondolatit ismerhettük meg, amelyben kihangsúlyozta, szükségünk van Krisztus világosságára. Különösen a mostani időkben. A hit lángjai után reménnyel tekinthetünk a jövőbe.

Végül Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője is elmondta ünnepi gondolatait. A jelenkori háborúk kapcsán kiemelte, hogy mennyire szerencsések vagyunk, mert békében élhetünk. Sokat szenvedett népünk az első és a második világháborúban, annak nyomait, lelki terheit ma is őrizzük. Ezért is érint minket kétszeresen is a szomszédban dúló háború, ahol nemzettestvéreink kisebbségként is elszenvedik a háborút. Elfogadhatatlan, hogy mi fizessünk meg mindenért, mindent nekünk kelljen átvállalni, ami Európában és azon kívül történik. Advent idején, amikor a családok összeülnek, beszélgetnek, akkor boldogok vagyunk. Azonban soha ne felejtsük el, hogy a világ más tájain azért ez nem mindig van így! Azt szeretném kérni így advent idején a kisapostagiaktól, hogy különösen becsüljük meg ezt a fajta békességet. Ne az ajándékok mennyiségén, drágaságán mérjük a szeretetet, hanem hogy egymással le tudjunk ülni emberek módjára. Végül sokkal kevesebb válsággal és sokkal több szeretettel teli ünnepeket kívánt Varga Gábor.