Kora délután egy teherautónyi tűzifa-szállítmány érkezett a Petőfi utca egyik családi házához, amelyet ott a helyszínen koordinált dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő. Nem kis mennyiségről van szó, mintegy 5 erdei köbméter akácot hoztak a Vadex telephelyéről. Dr. Molnár Krisztián elmondta, arról értesültek, hogy van egy olyan idős házaspár Dunaújvárosban, akik nehéz körülmények között élnek, nem tudtak tűzifát vásárolni, és 6-7 fokos hideg van az otthonukban. Úgy határoztak dr. Mészáros Lajossal, hogy magán­emberként vesznek a család számára tűzifát egy teherautónyi mennyiségben, aminek szállításáról is gondoskodtak. Meghatódva figyelte a rakodási folyamatot Kovács Gyula és felesége, Ica. Mint mondták, nagyon örülnek a felajánlásnak, hálásak érte. Abban biztosak, hogy takarékoskodni fognak vele, így nemcsak a mostani tél végéig tart ki. Sajnos az élethelyzetük, a szűkös körülmények miatt nem igazán tudnak fűteni sem. Mivel állandóan hideg van náluk, a két unoka és a két dédunoka csak rövid időre, általában egy-másfél órára tud látogatóba jönni. Ica hozzátette, nagyon köszönik az adományt, a pakolás után már be is gyújtanak, így karácsony első napjára összegyűlik náluk a család.

Nem sokkal később már a mozi előtti téren dolgoztak egy adományozási akció előkészületein. 15 órára ételosztást hirdettek meg, helyben fogyasztásra és elvitelre egyaránt. Mint azt dr. Mészáros Lajos elmondta, a karácsony közeledtével sokan keresik a lehetőséget a segítségnyújtásra, így ezt a kezdeményezést is több adakozó bevonásával sikerült megvalósítani. A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, a Fidesz 04-es számú választókerületi szervezeteinek, a Fejér Megyei Önkormányzat, a Jövő Új-Városáért Egyesület, valamint a Szegényeket Támogató Alapítvány jóvoltából háromszáz adag babgulyással, négyszáz csomag krémtúróval, illetve a vajtai Family Diner csatlakozásával (amely még több térségi szervezetet fogott össze akciójával) ezer adag székelykáposztával készültek az érkezőknek.