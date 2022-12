Az édesanya szerkesztőségünket is felkereste, ahol vázolta a problémájukat. Mint mondta, az elmúlt hét esztendőben egy önkormányzati bérlakásban éltek a Táncsics Mihály utcában. Idén március 20-án lejárt a szerződésük, amit nem kívántak meghosszabbítani velük, ezt már tavaly novemberben jelezte számukra az önkormányzat írásban. Nincs tartozásuk, a kötelező fizetni valókkal nincsenek elmaradva. Egy ellenőrzés feljegyzésében rögzítették, miszerint csótányok voltak a lakásban. Ezzel kapcsolatban az anyuka elmondta, háromhavonta hívták a rovarirtót, ami nem kis kiadást jelentett a családi kasszának, de rajta voltak a megoldáson, már csak azért is, mert időközben újabb csapással szembesültek: a 16 éves nagyfiuknál agydaganatot diagnosztizáltak. Több műtéten és vizsgálaton esett át a fiatalember, és most már úgy néz ki, hogy túl vannak a nehezén, innentől a gyógyulás útján kell továbbmenni.

2022 márciusa óta jogcím nélküli lakáshasználóként élnek még a Táncsics Mihály utcai kétszobás lakásban, tízen. A kilakoltatási moratórium miatt jövő áprilisig talán még ott is maradhatnak.

Az ügyben megkérdeztük az önkormányzatot, amely válaszában azt írta, sok család vár szociális bérlakásra, amelyet azoknak kívánnak adni, akik élnek, s nem visszaélnek a lehetőséggel. „Azokkal, akikkel nem hosszabbítottunk szerződést, hosszas egyeztetések folytak, több tájékoztató levelet is kaptak az ügyükben, amiben jeleztük: ha nem tartják be az együttélés szabályait, akkor nem áll módunkban a szerződésüket meghosszabbítani. Abban az esetben, ahol gyermekek is vannak a családban, esetkonferenciákat hívtunk össze, ahol a Kormányhivatal Nép­egészségügyi Osztályával, az Útkeresés Segítő Szolgálattal és a közös képviselő bevonásával vitattuk meg a helyzetet és hoztuk meg a közös, egyhangú döntést. A személyes adatok védelméről szóló törvények nem engedik meg, hogy konkrét ügyben az önkormányzat konkrétumokat osszon meg a nyilvánossággal, de aki részletesen szeretne tájékozódni egy-egy esetről az meghallgathatja a szomszédok beszámolóját”.

A héten személyesen is látogatást tett a családnál dr. Mészáros Lajos. Az apuka és a legidősebb gyermek nem volt otthon, ugyanis a nagylánynak akkor volt éppen a szalagavató ünnepsége, ahová édesapja kísérte el, a kisebbekre pedig az édesanya vigyázott. Bár a lakásban igencsak nehéz körülmények voltak, de tisztaság volt. Anita elmondta nekünk, hogy a szomszédokkal nincs probléma, viszont a közös képviselő tekintetében komoly ellenállásokba ütköznek. Számtalan lehetőséget átnéztek, de egyszerűen nincs hova menniük, és itt már a család egyben tartása a tét...

Dr. Mészáros Lajos lapunknak elmondta, abban kell segíteni a családot, hogy ne szakítsák el őket egymástól. A megoldás érdekében biztosítani kell a higiéniai feltételeket, amihez felajánlotta, hogy kifestik a lakást, továbbá egy mosógépet is adományoz számukra, ugyanis Anita kézzel mos a tízfős családra. – Nem szabad kilakoltatni egy olyan családot, amely minden fizetési kötelezettségét teljesíti és normálisan, bár valóban kicsit zsúfoltan él – osztotta meg gondolatait a látogatás után az országgyűlési képviselő.