A projekt keretében sor kerül a polgármesteri hivatalban egy rekreációs helyiség kialakítására, ahová beszereznek kondicionáló és fittnes eszközöket is. Emellett törekednek arra, hogy munkatársaik 18 év alatti gyermekei részére a munkahelyen belüli, munkaidőben történő felügyelet is - szükség esetén - megoldódjon. A projekt keretében vásárolnak olyan kiegészítő eszközöket, amelyek a gyermekek számára tartalmas elfoglaltságot tudnak biztosítani (pl.: mesekönyvek, társasjátékok, legó, ping-pong asztal, tollas labda szettek, kreatív és kézműves foglalkozáshoz szükséges irodaszerek, alapanyagok stb.) A támogatás lehetőséget ad csapatépítő tréning és munkahelyi családi nap tartására is.

A Családbarát Munkahely Díjat Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár asszonytól a Szépművészeti Múzeum Barokk termében vette át ünnepélyes keretek közt Dr. Neumann Helga jegyző.