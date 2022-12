Azt nem mondhatjuk, hogy nem volt forgalom, de azért az feltűnt, a halas előtt nem kígyóztak a sorok, sőt, a savanyított káposztát árusítóknál sem tolongtak. Bár az is igaz, mindenhol folyamatos volt a forgalom, és itt térhetünk vissza a vásárlási szokásainkhoz. Elképzelhető, az emberek manapság már nem egy nagy rohammal szerzik be a karácsonyi ételekhez az alapanyagot, hanem folyamatosan, kicsit elaprózva. Talán ezt bizonyíthatja, volt olyan nap a héten, amikor tülekedés nélkül is kora délután már leveles savanyított káposztához nem juthattunk a piacon. A forgalomra visszatérve: az árakra nem panaszkodhatunk, legalábbis olyan szempontból, hogy az ünnep hatására nem emelkedett. A savanyított káposzta, legyen szó aprítottról vagy levélről, kilóját mindenhol egységesen ezer forintért vásárolhatjuk meg.