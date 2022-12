Mint azt Szemenyei István, az iskola igazgatója elmondta, az idei ceremónia teljesen más, mint az eddigiek. Volt már a városi sportcsarnokban, az egyetem rendezvénycsarnokában a szalagavatójuk, ám most első ízben a Dunaferr iskola villamos tagintézményének tornaterme adott otthont a különleges eseménynek. A hely adottságait és a nagy érdeklődést figyelembe véve két ünnepséget tartottak: először a 12.A és a 12.D osztály fiataljai voltak a főszerepben, az ő műsoruk 15 órakor kezdődött. Aztán 17:30-kor a 12.B és a 12.Cosztály következett. Mindkét programon csodás, egyben megható keringőket láthattak a jelenlévő szülők, hozzátartozók, barátok. Erre az alkalomra megalakult egy rudasos tanárokból és tanulókból álló zenekar, valamint egy kórus, amely két dallal köszöntötte a végzősöket, a Kalandor és a Most élsz című dalokkal. A műsorokban emellett humoros etapokkal is készültek a diákok, és természetesen útravaló gondolatokkal vértezte fel őket az iskola vezetése.