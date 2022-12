Másodszor is felgyúltak advent fényei Mezőfalván, ahol ezúttal is a Piac tér adott otthont az ünneplésnek. A nagy területre szükség is volt, hiszen a második gyertya meggyújtása előtt a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub és a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda gyerekei adtak műsort. Mindezeket pedig megelőzve Kristofory Valter atya, a község katolikus plébánosa beszélt az ünnep aktualitásáról, Szent Miklós püspök jóságos tevékenységéről. Ehhez kapcsolódott a nyugdíjasok előadása és az óvodások verses, csengettyűs produkciója. A program legünnepélyesebb részeként a nyugdíjasok, az önkéntes tűzoltók képviselője a gyerekekkel együtt meggyújtották az adventi koszorú második gyertyáját – lélekemelő percek voltak. A rendezvény befejezésében megérkezett a várva várt Mikulás is, akit arról kérdeztünk, jók voltak-e a mezőfalvi gyerekek?

A nyugdíjasok, a tűzoltók és a gyerekek közösen gyújtottak gyertyát

- Tündérek és nagyon aranyosak! Ráadásul jók is, mert minden évben rajtunk marad a virgács! Az idén csak kettőt tettünk a zsákba, azt is vissza kell vinnünk – kacsintott a Mikulás.