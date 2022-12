A pusztaszabolcsi Hagyományok Házának utcafronti helyiségének kiállítóterében kapott helyet az értékfal, melynek fényképei Pusztaszabolcs összegyűjtött értékeinek egy részét mutatja be.

– A helytörténetírás mellett felvállaltuk azt is, hogy népszerűsítjük a helyi értékeket. Van itt egy csodálatos szekrény, amit mi magunk terveztünk, az árát egy pályázaton nyertük. Ennek része az értékfalunk is. – mondja Czöndör Mihályné, az alapítvány alapítója. – A kiállított fotókon látható a katolikus templomban álló Pazsiczky-orgona, melyre egy olasz zeneszerző Szabolcsi szvit néven komponált egy zeneművet, ami négy népdalból áll össze. Itt látható még a világháborúk áldozatainak emlékműve, a Trianon-emlékmű és a művelődési ház fotója is, mely megmutatja, milyen volt egykor, és milyenné vált napjainkra. – mutat végig a kiállított fotókon, melyek mindegyike közel áll a szabolcsiak szívéhez.

Az értékfal közepén álló kopjafa Kaluz Gábor helyi ácsmester munkája, aki összesen négy kopjafát ajándékozott a háznak: az értékfalon lévőt az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére készítette.

– A gyűjtemény kezdetben a helyi középiskolában volt, onnan a régi bútorokkal együtt került hozzánk. Később a Hungarikum pályázat kapcsán volt lehetőségünk értékfal készítésére pályázni, és úgy döntöttünk, ideje, hogy legyen itt egy szépséges kiállítás. Korábban néha már olyan volt itt ez a sokaság, mint egy piac. – mondja a 2019 végén elkészült értékfalról Czöndör Mihályné.

Bartókné Piller Magdolna és Czöndör Mihályné Fotós: Héjj Vivien / FMH

– Egy kicsit bánatosak voltunk, mert pont a pandémia előtt készült el az értékfal, és az elkészülte után nem sokkal be is kellett zárnunk az épületet. – veszi át a szót Bartókné Piller Magdolna a hagyományőrző alapítvány kuratóriumi elnöke. – Úgy terveztük ezt az értékfalat, hogy mindennek meglegyen a saját kis helye, a civil szervezeteink is kaptak egy-egy szekrényt, amibe berakhatják a kincseiket. Mindenféle különlegességet igyekeztünk itt összegyűjteni. Van például egy futócsapat Pusztaszabolcson: elfutottak az 1100 kilométerre fekvő Staufenbergbe, a testvértelepülésünkre, az út ereklyéi, emlékei is megtekinthetőek nálunk. Később, amikor már három testvértelepülésünk lett, elfutottak Balonyba, onnan visszafutottak Pusztaszabolcsra, innen pedig futottak tovább Kisiratosra.

Ugyancsak kuriózumnak számítanak a kiállított különlegességek között az értéktári játékok, melyek legfőbb egyediségét adja, hogy helyi fiatalok ötletei alapján készültek. 2019-ben a helyi általános iskola hetedikes, nyolcadikos diákjai – akik közül többen aktív szerepet vállaltak az értékfeltáró munkában, az értékgondozásban – közösen alkották meg a társasjátékokat. Az Érték Piramis játék kitalálásakor a gyerekek maguk döntötték el, hogy mely értékek kerüljenek a játékba: lefényképezték a kiválasztott pusztaszabolcsi jelképeket, majd összeállították a hozzájuk tartozó kérdéseket, feladatokat. Így készült – ugyancsak a helyi értékekből – egy puzzle is.

A helyi futócsapat meg sem állt a testvértelepülésekig – az út relikviáit is az értékek között őrzik

Fotós: Héjj Vivien / FMH

Mindezeken túl az értékfal polcain helyi alkotók felajánlásai, Pusztaszabolcsról elszármazottak relikviái is helyet kaptak. Ahogy mondani szokás: minden érték, amit egy közösség annak tart.