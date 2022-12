Ebben Medgyesi Miklós, az önkormányzat szóvivője arról beszél, ahhoz, hogy a jövő évi éves elszámolásnál elkerüljék a lakók az idén történteket, vagyis azt, hogy a költségosztók ellenére légköbméter alapú elszámolást kapjanak, ahhoz nyilatkozniuk kell a társasháznak, hogy milyen céggel szerződnek a költségosztós adatok mérésére, és milyen fordulóval szeretnék elkészíttetni az éves elszámolást. A szóvivő azt is mondta, tudomásuk szerint mintegy ötven közös képviselő és lakásszövetkezet van, akik a társasházak ügyintézésével foglalkoznak. Számukra levelet is küldtek erről, és közülük körülbelül tízen válaszoltak. Becsléseik szerint a dunaújvárosi társasházak harmada szerződött azon cégek valamelyikével, akiket ők ajánlottak (Ista, Techem, Brunata). Medgyesi Miklós felhívta a figyelmet, hogy mindaddig légköbméter alapon történik az elszámolás, amíg nem jelentkezik be a társasház a DVG-nél a már említett nyilatkozattal, és olyan önkormányzati kompenzálás, mint amiről idén határoztak, többet már nem lesz.

Az egész folyamat előzményeit nem firtatva, a lakók számára a lehető legjobb megoldást keresve Gebei Bálint, a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezetője azt tanácsolja a közös képviselőknek, hogy keressék fel a DVG-t, kérjenek időpontot, nézzék meg a legideálisabb elszámolási módot az általuk kezelt lépcsőházakra vonatkozóan, és mielőbb kérjenek ajánlatot a rádiós mérőórák cseréjére.

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy idén július 1-től új kezdőidőszakot könyvelhettünk el. Minden egyes társasháznak el kell döntenie, hogy ragaszkodik-e az eddigi éves elszámolások fordulópontjaihoz vagy sem. Akkor éri meg, ha már július 1-ig felszereltek rádiós mérőket, illetve ha közel van az eddigi fordulópont. Hangsúlyozta, azzal a szolgáltatóval célszerű szerződni, amely mihamarabb fel is tudja szerelni a költségosztókat. Innentől egy kicsit bonyolódik a dolog. Példaként elmondta, hogy a szövetkezetükhöz tartozó házak mindegyikénél már rádiós mérő van (ők már a szolgáltató-váltástól függetlenül elindították a folyamatot), az utolsó körben most szeptemberben-októberben végezték el néhány lépcsőházban a cseréket. Náluk ez azt jelenti, hogy bizonyos épületeknél a július és október közötti időszakot még légköbméter alapon fogják elszámolni, de abból a szempontból szerencsés a helyzet, hogy ekkor még nem kezdődött el a fűtési időszak, tehát nem ráfizetéses. Viszont akik még csak ezután szerződnek és szerelnek fel új mérőket, azokhoz már jelentős mennyiségűfűtési hónap is kapcsolódni fog, amely az újabb elszámolásnál megint olyan ráfizetéses és igazságtalan helyzetet teremthet a lakástulajdonosok között, mint ami most nyáron is volt.

Gebei Bálinttal arról is beszéltünk, hogy egyenlőre a melegvíznél sem tisztázódott minden kérdés, és jelenleg is tapasztalnak anomáliát. Ilyen például az, hogy van olyan lakásuk, ahol melegvíz mérőórát kellett cserélni, ám nem eldöntött, hogy a DVG vagy a Mezőföldvíz szerelje-e fel a plombát. A szövetkezetnél ez különösen fontos lesz jövőre, mert akkor ők is egy nagyobb projektként a lejárt vízórákat cserélni kívánják.