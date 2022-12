TÖRTÉNELEM - Az ütközetben mintegy másfél millió ember veszítette életét, és úgy vonult be a történelembe, mint az emberiség egyik legvéresebb csatája. Sztálingrádnál ugyanis mindkét fél példátlan kegyetlenséggel, a katonai és polgári veszteségekre, szenvedésekre való legkisebb tekintet nélkül harcolt.

Idő közben a nyugati szövetségesek sikeresen partra szálltak Észak-Afrikában, majd 1943 májusára megsemmisítették az észak-afrikai német és olasz haderőt. Az angol és amerikai csapatok még abban a hónapban partra szálltak Szicíliában, ahonnan rövid időn belül áttették a hadműveleteket az Appennini-félszigetre, mindez azt jelentette, hogy Hitler legfőbb szövetségese, Mussolini 1943 nyarán megbukott. A csendes-óceáni hadszíntereken az amerikaiak megfordították a háború menetét, folyamatosan támadták a japánokat, akik sorra veszítették el a döntő csatákat, ezzel a térségben fokozatosan az USA hadereje kezdett dominálni. 1943 végén már körvonalazódott, hogy a tengelyhatalmak (Németország, Olaszország és Japán) elveszítik a háborút. Mindez előtérbe helyezte a háború utáni rendezés kérdését a nagyhatalmak között. Sztálin sokáig gyanakvó volt, azt hitte, hogy az angolok és az amerikaiak különbékét fognak kötni a németekkel, kételyét még a casablancai találkozón elhangzottak sem oszlatták el. Casablancában, 1943 januárjában ugyanis Franklin D. Roosevelt amerikai elnök és Winston Churchill angol miniszterelnök találkoztak, és kijelentették, hogy nem bocsátkoznak különtárgyalásokba a tengelyhatalmakkal, és csak a feltétel nélküli fegyverletételt fogják tőlük elfogadni.

A kairói konferencia

A teheráni konferencia előtt brit javaslatra, 1943. november 22-én az egyiptomi fővárosban ismét találkozott az amerikai elnök és a brit miniszterelnök, hozzájuk csatlakozott még Csang Kaj-sek kínai vezető is. Azért ültek össze, hogy megvitassák a háború utáni helyzetet. Sztálin nem vett részt az eseményen, mivel a kínai vezetővel való találkozása súrlódást okozott volna a Szovjetunió és Japán között, ugyanis a két ország semlegességi paktumot kötött még 1941-ben. A szovjet vezetésnek akkor ez fontos volt, így akarta elkerülni a Japánnal való konfrontációt, ugyanis a két fronton való harc kimerítette volna a Szovjetuniót.

A kairói találkozót az amerikai nagykövet rezidenciáján tartották, ahol az amerikaiak – mivel nem szerették volna, hogy a franciák visszatérjenek Indokínába – felajánlották Csang Kaj-seknek, hogy a háború után ellenőrizzék a térséget, de a kínai vezető elutasította ezt. A találkozó után a résztvevők nyilatkozatot tettek közzé, ami kimondta, hogy a szövetségesek Japán feltétel nélküli kapitulációjáig fogják folytatni a harcot, kijelentették, azért harcolnak, hogy térdre kényszerítsék a Japán Császárságot, és azt követően nem vesznek részt semmilyen területszerzésben. Leszögezték, hogy a háború után vissza kell állítani Kína szuverenitását, valamint Koreának és Thaiföldnek szabad és független államnak kell lennie. A kairói konferencia legfontosabb kérdése tehát a távol-keleti helyzet sorsa volt, hogy ezek tükrében néhány nap múlva sor kerülhessen a tehe­ráni konferenciára, ahol már Sztálin is jelen volt. A szövetséges vezetők mindenről tájékoztatták a szovjeteket, így az államfők Teheránban már bővebben foglalkozhattak Európa jövőjével is.

Közös stratégia

Churchill brit miniszterelnök már 1941 decemberében találkozott Roosevelt amerikai elnökkel, amikor is közös stratégiát hoztak létre az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között Németország és Japán legyőzésére. A két szövetséges ország létrehozta az egyesített vezérkari főnökséget, valamint a csendes-óceáni térségben egy központosított parancsnokságot alakítottak ki. Elhatározták, hogy együttműködnek egy olyan haditervben, aminek értelmében az amerikai és a brit csapatok Nyugat-Európában koncentrálódtak, a szovjet csapatok harcoltak a keleti fronton, a kínai, brit és amerikai csapatok pedig Ázsiában és a Csendes-óceánon. Roosevelt azután megalkotta a „Négy rend­őr” kifejezést, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, a Szovjetunió és Kína, mint a „Nagy Négyes” szövetséges hatalmára utaljon. Az amerikaiakkal való szövetséges viszony és a Roosevelt elnökkel kialakított jó kapcsolat létfontosságú volt Nagy-Britannia élelmiszer-, olaj- és hadianyag-ellátása szempontjából, ezért Churchill megkönnyebbült, amikor Rooseveltet újraválasztották 1940-ben. Churchill 12 alkalommal tárgyalt Roosevelttel a háború során, így érthető, hogy az amerikai elnök első intézkedései közzé tartozott a Nagy-Britanniának nyújtandó segítség megtöbbszörözése. Főleg Churchill volt eltökélt abban, hogy a háborút mindaddig folytatni kell, amíg Németország és Japán feltétel nélkül le nem teszi a fegyvert, harciassága átragadt az amerikai elnökre is. A brit miniszterelnök személyes egészségét sem kímélte, ugyanis 1941 decemberében éppen a Fehér Házban enyhe szívrohamon esett át, majd nem sokkal az említett konferenciák előtt súlyos tüdőgyulladást is kapott. Feljegyezték, hogy a második világháború alatt Churchill több mint 100 ezer km-t utazott, ezek nagy részén rendszeresen betegeskedett. Az amerikai és a brit együttműködés nem volt teljesen felhőtlen, ugyanis Roosevelt nem kívánta Churchillt támogatni a brit gyarmatbirodalom háború utáni fenntartását célzó törekvéseiben.

Sztálint is másképpen látták

Roosevelt másként vélekedett Sztálinról és a Szovjetunió háború utáni európai céljairól, mint Churchill. Roosevelt az amerikai politikusokra jellemző demokratikus értékrend alapján gondolkodott, és kissé naivan hitt Sztálinnak, Churchill viszont reálpolitikus volt, és megérezte, hogy a Szovjetunió európai befolyásra törekszik. A brit miniszterelnök előre látta, hogy Sztálin kétszínű, nagyhatalmi és zsarnoki politikát folytat, amit próbál ráültetni tárgyalópartnereire is. Churchill eredetileg azt tervezte, hogy az olasz partraszállással és a jugoszláv partizánok segítségével egy ljubljanai résen át behatolnának a Harmadik Birodalom testébe (amivel egyben Sztálin útját is elreteszelné), így nyugati érdekszférába kerülne Jugoszlávia, Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország is. Nem így történt, ugyanis Roosevelt a nagy hord­erejű döntésekből nem akarta kihagyni az örökösen gyanakvó Sztálint, túlságosan is megbízott a szovjet diktátorban, akinek a szeme előtt már egy háború utáni megosztott Európa képe lebegett. Roosevelt nem vette észre, hogy Sztálin kiemelkedő intelligenciájához roppant hatalomvágy és könyörtelenség párosult. A szovjet vezető mindig azzal zárta le az egymás közti megbeszéléseket, hogy a Szovjetunió viseli a legnagyobb terhet a fasizmus elleni harcban, amiben volt is némi igazság. A szövetségesek közötti ellentéteket azonban felülírta a náci rendszer elpusztítására vállalt közös eltökéltségük, amihez egészen 1945-ig, a végső győzelem kivívásáig következetesen tartották is magukat.

Eltökélték: addig háborúznak, amíg az ­ellenfél meg nem adja magát

Az 1943-as teheráni konferencián találkozott először személyesen Roosevelt, Churchill és Sztálin. A teheráni szovjet nagykövetségen rendezett találkozón megállapodtak, hogy a háborút a nácizmus szétzúzásáig folytatják, nem kötnek különbékét, valamint Nyugat-Európában létrehoznak egy második frontot. Egyúttal politikai döntés is született, amelynek következményeként a Balkán és Magyarország a szovjetek hadműveleti körébe fog tartozni. Szóba került Lengyelország új határainak a kérdése is, valamint elhatározták, hogy felelősségre fogják vonni a náci háborús bűnösöket.

A konferencia helyszíne nem volt véletlen, ugyanis a perzsa állam fontos pozíciót foglalt el a Közel-Keleten, 1941-től az Egyesült Államok rajta keresztül segítette a szovjeteket fegyver- és hadianyag-szállítmányaival. A másik szempont pedig, hogy a Perzsa-öböl kőolajkincse létfontosságú volt a szövetségesek számára, ezért mindent megtettek, hogy Irán ne közeledjen a hitleri Németországhoz.