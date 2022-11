A rezsiszámlákon jelentősen csökkenthetünk, ha a fűtést korszerűsítjük, optimalizáljuk. Sokan az otthonaik szigetelésén próbálnak javítani, és vannak, akik a nyílászárók cseréjében látják a megoldást. Mindezek azonban jelentős költségekkel járnak.

Nagyságrendekkel gazdaságosabb, ugyanakkor hatékony megoldást kínál az ajtók és ablakok utólagos szigetelése, vagy a régi elavult szigetelések cseréje, ami vitathatatlanul pénztárcakímélőbb megoldás a cserénél. Papp Gyula asztalost kérdeztük mindezekről.

– Ha a csere az egyetlen megoldás, mert például már javíthatatlanul korhadt a régi ablak vagy ajtó, jó, ha tudjuk, hogy a nyílászárók üvegén az „U” vagy „K” jelöli a hőátbocsátási tényezőt. Ezt azért érdemes figyelni, mert ez a szám mutatja, hogy egy épületszerkezeten vagy ablakfelületen egységnyi idő alatt egységnyi felületen mennyi energia távozik. Minél kisebb ez az érték, annál hatékonyabban szigetel.

Papp Gyula asztalosmester szerint az utólagos szigetelés egy átlagos méretű új ablak árának mintegy tizedéért elérhető Fotó: Laczkó Izabella

A háromrétegű ablakok 0,72 körül, amíg a hőszigeteltek hőátbocsátási értéke 1 egész fölötti. Ugyanakkor már gyártanak kétrétegű, úgynevezett melegperemes ablakokat is, amelybe speciális gumitömítés kerül. Így 0,76–0,74 K értéket tudnak elérni. Tehát szinte úgy szigetel, mint a háromrétegű, viszont vékonyabb szerkezettel, könnyebb pántokkal készül, így jelentősen kedvezőbb az ára.

– Az utólagos szigetelésekről szólva a gumitömítéseknek két fajtájuk van, amit említhetünk. Vannak a barkácsáruházban kaphatóak, amit magunk is fel tudunk ragasztani, és olyanok is, amelyhez szakember segítsége szükséges. Hatékonyságuk függ a gumi minőségétől és rétegzárásától. A tömítőgumi sokat segíthet, mert megszünteti a huzatot, ami adott esetben a függönyt is mozgatja. Ugyanis az ajtóknál, ablakoknál a tok és a szárny közötti hézagokon keresztül szökik a meleg, ráadásul ezeken a hézagokon nemcsak a meleg jut ki, de – a már említett módon – még a hideg is bejön, és huzatossá, hűvössé teszi a lakást. Erre kínál optimális megoldást a szigetelés, amely megszünteti a légmozgást a nyílászárók légrésein keresztül.

– A módszer lényege, hogy a speciális profilú szigetelőanyag egy felsőmaróval készített horonyba, közvetlenül a keretbe vagy a szárnyba kerül, ezt akár a helyszínen a nyílászáróba lehet marni, de komplikáltabb esetben csak műhelykörülmények között kivitelezhető.

Mint mindennek, természetesen a tömítőknek is megemelkedett az ára. Ennek ellenére egy átlagos ablak esetében csupán nagyjából tízezer forint az utólagos szigetelés költsége.