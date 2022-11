Egy nő a kerti wc-be dobta újszülött gyerekét. Az anya az udvaron szülte meg a gyereket, majd a párja hívott hozzá mentőt. Csak a kórházban derült ki, hogy a nő terhes volt, ekkor kezdték el keresni a hatóságok a csecsemőt. Végül a nő árulta el, hogy hova rejtette a gyereket, de a kicsi már nem élt.

Elsőként a Szent Pantaleon Kórházat kerestük meg az eset kapcsán.

A kórház tájékoztatója szerint napjainkban már az ország minden megyéjében található kihelyezett krízisinkubátor.

Dunaújvárosban, a Rendelőintézet főbejárata mellett, több mint tíz éve, egy könnyen megközelíthető, diszkrét helyen került elhelyezésre az életmentő berendezés. Az inkubátor folyamatosan üzemel, rendszeresen takarítják és ellenőrzik működését, amelybe egy kívülről elhúzható ablakon keresztül lehet behelyezni az újszülöttet. Az ablak egy nyitásérzékelő csengővel van ellátva, ami a huszonnégyórás szolgálatot teljesítő portaszolgálatnál jelez. A portaszolgálat dolgozói minden jelzést ellenőriznek, amikor újszülöttet találnak az inkubátorban azonnal értesítik a gyermekosztály dolgozóit.

Sajnos napjainkban gyakran hallani hasonló estekről, annak ellenére, hogy számos lehetőség áll rendelkezésre, azok számára, akik különböző okokból kifolyólag nem szeretnék megtartani kisbabájukat a szülés után. Természetesen nem tisztünk és nem is célunk e sajnálatos eset kapcsán ítélkezni, vagy véleményt formálni, ez az ügyben eljáró hatóságok feladata. Mi csupán megpróbáljuk több szempontból is körbejárni a történteket, ily módon esetleg segítséget, támpontot nyújtani a bajbajutott édesanyák, illetve hozzátartozóik számára, hogy a fenti esethez hasonló szituációban ne a legradikálisabb módot válasszák, ha nem szeretnék felnevelni újszülött gyermeküket. Éppen ezért, most a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetőjét Dr. Kovács Pétert kerestük meg kérdéseinkkel.

Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy mi történik a kórház után a babával? Mi ezzel kapcsolatban az eljárás rend?

- Az inkubátorban hagyott gyermekek számára a gyámhatóság először gyermekvédelmi gyámot rendel a törvényes képviseletének hatósági eljárások során történő biztosítása érdekében.

Hogy történik a gyermekek anyakönyvezése? Ki nevezi el a gyermeket?

- Ezt követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek gyámjával egyetértésben állapítja meg azokat az adatokat (így a gyermek nevét, születési helyét, képzelt szülők adatait), amelyek a gyermek születési anyakönyvezéséhez szükségesek. Anyakönyvezését követően a gyámhivatal megkeresi az illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatot, hogy megtudja, van-e olyan örökbefogadó szülő a nyilvántartásukban, aki alkalmas a gyermek nevelésére, és szeretné őt örökbe fogadni. Amennyiben van ilyen szülő és alkalmasságához nem fér kétség, a gyámhatóság a gyermeket ideiglenes hatállyal az örökbefogadó szülőhöz helyezi ki kötelező gondozási időre, melynek időtartama egy hónap. A kötelező gondozási idő eredményes leteltét követően, kerülhet sor az örökbefogadásról szóló döntés meghozatalára.

Mi történik, ha a határidőig, vagy utána meggondolja magát az anya? Lehet-e együtt a gyermekkel, kell e tartani bármilyen retorziótól?

- A gyermek vér szerinti szülője a gyermek születését követő 6 héten belül meggondolhatja magát és jelentkezhet gyermekéért. A vér szerinti szülőt hátrányos jogkövetkezmény magatartása miatt nem érheti, ugyanakkor a gyámhatóságnak vizsgálnia kell a vér szerinti szülő gyermeknevelésre való alkalmasságát, életkörülményeit.

Mennyi ilyen eset történik éves szinten városunkban, a megyében? Mikor hagytak az inkubátorban utoljára babát? Hány gyermekről mondanak le úgy, hogy otthagyják a kórházban? Milyen konkrét esetekről tud beszámolni?

- Fejér megyében ritkán fordul elő, hogy újszülöttet helyeznek a kórházi inkubátorba, utoljára 2020. évben fordult elő ilyen eset. Gyakoribb, hogy a szülő a gyermekét már nem viszi haza a kórházból és hozzájárul a titkos, vagy nyílt örökbefogadásához. Konkrét esetekről adatvédelmi okokból beszámolni nem tudunk.