A képviselők egyebek között dönthetnek a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről szóló korábbi önkormányzati rendelet, illetve a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról szóló 2021-es önkormányzati rendelet módosításáról is. Továbbá módosíthatják az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról szóló 2017-es önkormányzati rendeletet. Ugyancsak módosíthatják a közterületek használatáról szóló rendeletet is.

A testület elfogadhatja a közétkeztetési szolgáltatói áremelésről szóló javaslatot, ahogy az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2023. évi, béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról szólót is. Döntést hozhatnak a Pentele Baráti Kör támogatásáról és a városban működő körzeti megbízotti irodák használatára kötött szerződések megszüntetéséről egyaránt.

A testület az Adventi forgatag megrendezésének részleteit is tárgyalhatja, döntés születhet a rendezvény részleteiről, ugyanígy a Városrészi advent sorsáról is. Dönthetnek a Dunanett Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási keretszerződés elfogadásáról, és egyben a vállalkozó által Dunaújváros közigazgatási területén 2023. évben elvégzendő lomtalanítási feladatokhoz szükséges többletforrás biztosításáról. A testület elé kerülhet a Kultik Mozi üzemeltetésének a kérdése, ha a javaslatot elfogadják, akkor az intézmény nyitvatartásában változások lesznek, és az sem zárható ki, hogy jövő év elején a mozi ideiglenesen bezárja kapuit a magas rezsiárak miatt.

Kiválaszthatják a köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesét is, emellett több, korábbi önkormányzati rendeletet is visszavonhatnak. A képviselők a zárt ülésen a Dunaújváros Egészségügyéért díj adományozásáról hozhatnak döntést.