Tréfásan fogalmazva hangsúlyozhatnánk, hogy maholnap nyugdíjaskorú lesz maga az egyesület is, amely a község nyugdíjasait tömöríti. Ugyanis a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület ebben az évben ünnepli alapításának ötvenedik évfordulóját. A jubileumi összejövetelt november 18-án tartották meg a baracsi idősek, ezúttal is nagyon jó hangulatban, köszöntőkkel és műsorral, vacsorával egybekötve. Az eseményen részt vett és elmondta ünnepi gondolatait Varga Gábor ország­gyűlési képviselő és Várai Róbert polgármester is.