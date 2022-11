Fejér-Idén ősszel is megszervezték az immár hagyományos Kormánytisztviselői Vér­adó Hetet a minisztériumokban és a kormányhivatalokban, együttműködve a Magyar Vöröskereszttel és az Országos Vérellátó Szolgálattal.

Rendszeres véradásokra mindig nagy szükség van annak érdekében, hogy a vérellátás zavartalan maradjon, hiszen a vér csak véradással pótolható, és nélkülözhetetlen a gyógyításban, az életmentésben. Ezzel cseng össze a Vér­ellátó Szolgálat jelmondata: „Adj vért és ments meg három életet!”, ugyanis a levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő, s ezeket akár három különböző beteg is megkaphatja.

Ennek fontosságát átérezve a megyei kormányhivatal is csatlakozott az eseményhez. A véradásra november 17-én került sor Székesfehérváron, ahol 80 kormánytisztviselő adott vért önkéntesen – írta a megyei kormányhivatal a honlapján.