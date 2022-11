Nyitásként Farkas Márta, az intézmény igazgatónője vezette körbe az érdeklődőket az épületben, majd később egy részletes tájékoztatót adott az iskola jellemzőiről, a felvételi eljárásról és a beiratkozásról. A nap folyamán a látogatóknak lehetőségük nyílt megismerkedni a leendő tanítókkal, valamint ellátogatni különféle nyitott órákra, ahol megleshették az iskola tanítási módszerét.

A nyílt nap célja, hogy átfogó képet kapjanak az érdeklődők az intézményről és az iskola értékrendjéről. Habár az intézmény számára fontos a vallás, az a bensőséges és nyugodt légkör megteremtése mellett csupán egy plusz.

A nyílt napon a tanítókkal is megismerkedhettek a gyerekek Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az intézmény azoknak a szülőknek gyermekeit is szívesen várja, akik nem tartoznak egyházhoz, viszont azonosulni tudnak az iskola által közvetített értékekkel.

Az intézmény erőssége az informatikatagozat, de a 2022/23-as tanévben indított angol szak is egyre népszerűbb. Farkas Márta elmondta, idén nagyon sokan érkeztek a nyílt napra, és a tapasztalat az, hogy minden évben egyre többen érdeklődnek az esemény iránt. Jó hír, hogy azok sem maradtak le semmiről, akik most nem tudtak részt venni a nyílt napon, mivel az intézmény a következő hónapokban is szervez majd iskolanyitogatót, amire továbbra is várnak minden érdeklődőt.