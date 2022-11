Az idősebb generáció fontos öröksége – amit ma már kevesen művelnek jól – a spórolás. Kicsit a visszájára is fordult, a fiatalok körében kirekesztő jelző a „spúr”, vagyis, aki kétszer is meggondolja, mire adja ki a pénzét. Akár egy egész település lakóinak a gondolkodását is lehet így jellemezni: nem az lesz gazdag, aki sokat keres, hanem aki keveset költ. Manapság ismét életbevágóan fontos szerepe van az átgondolt költésnek, már ha van olyan szerencsés az ember, hogy van miből költenie. Pedig csak két kérdésre kell igennel felelni: szükségem van-e rá? Megengedhetem-e magamnak? Ha két igen a válasz, akkor jöhet a fekete péntek, ha nem, akkor csak egy boldog mosoly, és mehet tovább az élet.