Korábban is használtak szlenget a fiatalok, amit a populáris zenék dalszövegeiben is felfedezhettünk, azonban manapság a közösségi média térnyerésével egészen elképesztő számokat produkál az új kifejezések száma.

Persze ezek között nagyon sok olyan is szerepel, amelyet a fiatalok az angol nyelvből vettek át. Gondoljunk csak arra a videóra, amit nemrég közölt egy fiatal lány az egyik videómegosztó portálon, így jött be a köztudatba a fehércsokis shaken espresso. Őszintén szólva sok kávéfajtát ismer az ember, így a flat white-ot vagy a ristretto-t, de ez sokak számára új volt. A videót felkapta az internet népe, és bizony hatalmas nézettségre tett szert.

Az angolból sok más kifejezést is átvettek a tinik, mint a flex, ami nem a sarokcsiszolót jelenti.

– Igen, sokszor hallottam már a kifejezést, hogy mi a legnagyobb flexed vagy valaki flexel. Ez azt jelenti, hogy valaki menőzik, vagánykodik valamivel – válaszolta kérdésünkre a tizenhárom éves M. Dániel. Láthatjuk, hogy míg eredeti fordításban a flex szó jelentése hajlik, hajlít, itt teljesen mást jelent.

Természetesen nemcsak angol kifejezésekre igaz, hogy egy-egy szónak teljesen más a valós jelentése, mint amiképpen manapság használják az ifjak, de ezek még keverednek is. – Amikor azt mondom például, hogy nagyon adom, akkor arra gondolok, hogy valami nagyon tetszik. De, ha valahova elhívnak és nincs kedvem elmenni, akkor azt mondom ezt most szkippelem, ami azt jelenti, hogy inkább most kihagyom – magyarázta a tizenhét éves gimnazista, K. Kitti.

A generációs szakadékot a szülők is érzékelik, de már pár éves korkülönbségnél is gondban vannak bizonyos kifejezések hallatán az idősebb korcsoportok.

– Őszinte leszek, az unokahúgom csak pár évvel fiatalabb nálam, de amikor tanácsot kért tőlem, „mert találkozni fog a crush-jával", azt sem tudtam eszik-e vagy isszák, amiről beszél. Aranyos volt, és gyorsan elmondta, hogy ez azt jelenti, hogy akibe épp bele van zúgva, de a végén azért megjegyezte, hogy ez elég lame (béna) volt tőlem – panaszkodott a harmincegy éves fodrász K. Rebeka.

A megkérdezett szülők közül ketten is elmondták, az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem ismerik az idegen kifejezések jelentését, és emiatt sokszor érzik úgy, hogy külön szótár kell a gyerekükhöz.

A másik problémát a betűszavak jelentik, mint az OMG! (Oh my god!, aminek a jelentése Ó Istenem! Inkább rácsodálkozásra használják), a LOL (laughing out loud, jelentése hangosan kinevetni) vagy az ASAP ( as soon as possible, jelentése amint lehetséges) és persze még nap estig sorolhatnánk – amelyek mind angol eredetűek, tehát azoknak a diákoknak is problémát okoz a megértése, akik nem tanulják a nyelvet. A megkérdezett egyetemisták szerint ezek a betűszavak egyre inkább beépülnek majd az általános nyelvhasználatba.