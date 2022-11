A toborzón a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredébe történő jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztatták az érdeklődőket. A határvadászok képzésével kapcsolatban online az alábbi linken informálódhatnak: https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes.

A Legyél Te is Rendőr Face­book-oldalon is folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász-hivatással. Az érdeklődők a városi rend­őrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást. A szerződéses határvadászképzés időtartama 160 óra. A képzés során a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismereteket, valamint azok gyakorlati alkalmazását is tanulják a jelöltek.