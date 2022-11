Az első napirendi pont tárgyalásánál a polgármester felkérte az ülésen jelen lévő dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőt, hogy tájékoztassa a közgyűlést arról, mit sikerült elérnie a vasmű megmentésével kapcsolatban.

A Dunaferr-rel kezdtek

Dr. Mészáros Lajos jelezve, hogy ez nem tetszik majd a városvezetésnek azzal kezdte, hogy a gyár 2004-es privatizációja fontos mérföldkő annak életében. Különösen azért, mert a privatizáció egy eszköz, amely lehet jó is és elhibázott is. A vasmű esetében az utóbbiról van szó, hiszen a privatizáció során pozícióba került új tulajdonost csak a profit érdekelte, a gyár fejlesztésére nem forgatott vissza semmit a nyereségből. Hangsúlyozta, hogy sem háború, sem energiaválság nem kellett ahhoz, hogy a vasmű megrogyjon, ezt a korábbi években már láthatták az ott dolgozók és a városlakók egyaránt.

Kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban áll mind a vasmű menedzsmentjével, mind a kormány illetékes tagjaival a vasműt illető kérdésekben. Elmondta, hogy a kormányzat mozgástere szűkös, hiszen a vasgyár egy magántulajdonú cég, de az ott dolgozók boldogulása és hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe, az fontos a kabinetnek. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy a vasmű mint magáncég saját erőből is segíthetne magán a jelenlegi helyzetben. Példaként említette itt a bérmunkát és bizonyos részesedések értékesítését. Az önkormányzat iparűzési adó átütemezési döntését „megdicsérte”, de hangsúlyozta azt is, hogy hasonló engedményeket tett a kormány is, hiszen a Dunaferr Zrt. a kormány felé is komoly tartozásokkal bír.

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

Pintét Tamás megköszönte az országgyűlési képviselő múltat firtató mondandóját, de szerinte a korábbi tájékoztatáson kívül nem történt semmilyen konkrét lépés a vasmű megmentése érdekében. Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester azt kérte számon az országgyűlési képviselőn, hogy mikor teljesíti be azt, amit a választási kampányban ígért. Dr. Mészáros Lajos erre úgy reagált, hogy ő nem tett és nem is tehetett olyan ígéretet, hogy megmenti a vasművet. Mint mondta azt vállalta, hogy a választókörzet felmerülő problémáit tolmácsolja a döntéshozók felé. Hangsúlyozta, hogy ezt hatékonyabban el is végzi, mint a Karmelita kolostor kerítése előtt beszélő helyi városvezetés, hiszen ő tud érdemben beszélni, egyeztetni a kormányzati szereplőkkel.

Pintér polgármester idézte az országgyűlési képviselő korábbi Facebook-posztját, amelyben szó van az esetleges felszámolás lehetőségéről is, amellyel véleménye szerint nagy riadalmat keltett a vasműs dolgozók körében. Dr. Mészáros Lajos leszögezte, hogy a kormány támogatja a vasmű működését, amit az is bizonyít, hogy a jelentős tartozás ellenére sem indít felszámolási eljárást a cég ellen (pl. a több tízmilliárdos szén-dioxid kvóta tartozás – a szerk.), ugyanakkor azt nem tudja megakadályozni, ha valamely, szintén tartozást követelő más cég megteszi azt. Elmondta azt is, hogy az állami segítség útját a kormány most is vizsgálja, ez a folyamat még nem ért véget, tehát jelenleg is tart.

A döntéshozatali munkára térve

A hosszúra nyúlt többszereplős párbeszéd után kezdődött a döntéshozatali munka, amelyekből a fontosabbakat emeljük most ki. A képviselők döntöttek a a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló korábbi önkormányzati rendelete módosításáról. Ennek értelmében a lakhatási támogatás összegét a korábbi 6 ezer forintról 8 ezer forintra emelték és kiterjesztették a jogosultak körét is, megemelve a jogosultsági feltételként szereplő jövedelemhatárt. Lőrinczi Konrád fideszes képviselő arra kérte a testületet, hogy a korábban igényelhető szociális alapú támogatásokat is tartsák meg, mert azok, akik igénybe vették ezt, nekik ez továbbra is fontos lenne. Törvényi szabályozásra hivatkozva a testület ezt a módosító javaslatot elvetette.

Felülvizsgálatra került a közterület-használati díjakról szóló helyi szabályozás. A testület pedig arról döntött, hogy a város nehéz anyagi körülményei miatt a korábbi díjakat megemeli.

Marad a hivatali cafetéria

Tárgyalták a az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2023. évi béren kívüli juttatásának és fedezetének kérdését is. A cafetéria mértéke követi a 2020-as és a 2021-es díjazást, amelynek mértéke havi 10 ezer forint. Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester elmondta, hogy emelésről a szűkös anyagi keretek miatt most nem tudtak dönteni, de a tavalyi összegkeretet megtartják, emelésről pedig reményei szerint a későbbiekben tudnak határozni.

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi tagja, dr. Kántor Károlyné elhunyt, amelynek következtében új tag kijelölése vált szükségessé. A közgyűlés a közalapítvány kuratóriumi tagjának – az elhunyt tag helyett – Palkovics Milán Dánielt kérte fel.

Adventi forgatag – húszmillió forint

A közgyűlés döntött arról is, hogy az Adventi Forgatagot idén november 27- december 23. között rendezik meg. Az előre kiadott közgyűlési dokumentumok szerint 10 millió forintot fordít erre az önkormányzat, az ülésen kiosztott új javaslat szerint már 20 millió forintot. Ugyancsak megszavazták a Városrészi Advent programsorozat támogatását, erre 4 millió forintot költ idén az önkormányzat.

Kultik: egyelőre hétfő, kedd, szerda (csütörtök) - zárva

A testület tárgyalta a Kultik Mozi javaslatát is, amely a kiugró rezsiköltségek miatt az intézmény nyitvatartását érinti. A közgyűlés jóváhagyta, hogy a mozi 2022. november-december hónapokban hétfő-kedd-szerdai napokon zárva tartson és - a bevételek-kiadások függvényében -, amennyiben szükséges csütörtökön is. Helyt adtak annak az üzemeltetői javaslatnak is - amennyiben a távhő ára nem mérséklődik, illetve a forgalom nem nyújt fedezetet az rendkívüli terhekre – hogy az intézmény 2023. január-februári hónapokban zárva tartson.

Hosszú táv - átvállalt rezsiköltségek

A közgyűlés úgy határozott – eddig példa nélküli módon, hogy úgy határoz, hogy a Jókai utca 19. szám alatt található ingatlant ingyenes használatba adja a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, 2022. december 1. napjától Tóth Kálmán módosító javaslata alapján 2030. december 31. napjáig. Arról is döntöttek, hogy az ingatlan fenntartásának rezsi költségeit az önkormányzat átvállalja az egyesülettől és közvetlenül megfizeti a szolgáltatók részére.

A Borostyán szolgáltat

A közgyűlésen a köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesét is kihirdették: a legalacsonyabb költségű ajánlatot tevő Borostyán Tóth Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. pályázatát fogadta el a testület.