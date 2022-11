Dunaújváros - A duol.hu podcastjének e heti vendége a háromszoros Európa-bajnok, sokszoros magyar bajnok tornász, Kovács Zsófia.

A DKSE kiválósága nemrég érkezett haza a Liverpoolban megrendezett világbajnokságról, ahol sérülése ellenére bekerült a gerenda szerenkénti döntőjébe. Ezzel egyébként egy harmincéves csúcsot is beállított. Zsófi a vb-tapasztalatai mellett arról is mesélt, milyen érzés számára, ha felismerik az utcán, és mely érmei, serlegei vannak a „dicsőségfalon”. Továbbá azt is megpróbálta megfejteni, mi a dunaújvárosi tornászok titka. Az adás pénteken 17.30-tól lesz elérhető duol.hu oldalon.