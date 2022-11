A város önkormányzata és a helyi művelődési ház és könyvtár szakemberei két év kihagyás után újra közművelődési fórumot tartottak november 14-én délután. Az eseményt a művelődési ház nagytermében tartották, ahova minden rácalmásit szeretettel vártak. A fórum célja az volt, hogy a művelődési közösségek vezetőinek részvételével a közművelődési feladat­ellátással kapcsolatban megfogalmazhassák a rácalmásiak az észrevételeiket, javaslataikat.

Az eseményen elsőként Schrick István köszöntötte a megjelenteket, majd így folytatta:

– A Covid után ismét egy speciális helyzetben vagyunk, amelynek okán országosan sok kulturális intézményt zárnak be. Mi azonban ezt nem gondoljuk így. Két okból, egyfelől mert – például a tökfesztiválon, még a ­rossz idő ellenére is – az embereknek igényük van, hogy kimozduljanak. Másrészt Rácalmás tartalékolt, ezért nagy valószínűséggel ezt a telet egészen áprilisig további bezárások nélkül túléljük.

– Konkrétumokról szólva azoknál az intézményeknél, ahol lejártak a szerződéseink, kaptunk új ajánlatot az energiafelhasználásra, amelyek huszonnyolcszorosai az eddig fizetetteknek. A csarnok a többihez képest nagyon kedvező ajánlatot kapott „csak” tízszeres a fűtés végösszege az előző időszakhoz képest. Tehát 3 millió helyett 30 millió a csarnok fűtése. De nem szeretnénk bezárni a közösségi tereket.

– Természetesen tettünk mi is észszerűsítési lépéseket. Kénytelenek vagyunk mi is takarékoskodni. Így a Jankovich-kúriát március 31-ig bezártuk. A dolgozókat és a rendezvényeket más intézményekbe átcsoportosítottuk. Ezért az adventet is a művelődési házban és csarnokban tartjuk az idén.

– Arra buzdítunk mindenkit, hogy jöjjenek a rendezvényeinkre. A többi között a nagy sikerű adventikoszorú-készítésre, a betlehemre, az adventi rendezvényeinkre, amelyek minden évben nagyon jól szoktak sikerülni, amikor együtt vannak a rác­almásiak. Így nagyon számítunk minden helyi civil szerveződésre is.

– Végül, de talán ez a legfontosabb nagy köszönettel tartozom mindenkinek, aki felvállal valamilyen közösséget és szabadidejét nem kímélve hozzájárul a településünk életének színesítéséhez – mondta Schrick István, a város polgármestere.

A polgármester után Kundra Anikó, a rácalmási művelődési ház igazgatója vette át a szót. Mint elmondta, a közművelődés egy kötelező önkormányzati feladat, amelyhez normatívát bocsátanak a város rendelkezésére. A feladatokkal kapcsolatban Rác­almás Város Önkormányzata külön rendeletet hozott létre, amely összefoglalja azokat a célokat, amelyek érdekében tevékenykedik.

A közművelődési feladat­ellátás legfontosabb alapja, hogy minden önszerveződő művelődni vágyó közösség számára az önkormányzat a művelődési házon keresztül lehetőséget biztosítson. Egyrészről a helyszín biztosításával, és a működésükhöz szolgáltatásokkal (fénymásolás, plakátkészítés). Továbbá vannak olyan közösségfejlesztő programok és tevékenységek, amelyeknek szakmai segítséget nyújtanak. De biztosítják az egész életre kiterjedő tanulás feltételeit és a hagyományőrzés és ápolás, valamint az amatőr alkotó- és előadó-művészet gondozása is az intézményhez tartozik.

Kundra Anikó hangsúlyozta, hogy a jelenlegi körülmények között módosított nyitvatartással teszik mindezt. Majd a jelenlevők észrevételeit, gondolatait kérte az intézmény feladatainak ellátásával kapcsolatban. Ehhez egy egységesített, de anonim kérdőív kitöltésére kérte az igazgató asszony a résztvevőket.