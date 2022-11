Baracs három részből áll. Apátszállásból, Templomosból és a 6-os számú főút másik oldalán található zártkerti övezetből. Kisapostag és Baracs lakosai egy lakótérben élnek a Duna-parti területen. Bár közigazgatási szempontból határvonalak választják el őket, a mindennapi élet összeköti a két település polgárait.

A lakók kezdetben üdülőként használták az ingatlanokat, de mára már egyre több család él életvitelszerűen a gyönyörű természeti környezettel megáldott részen. A lakosság részben kicserélődött, hiszen az idősek elhalálozása miatt egyre több fiatal jutott a térség áraihoz képest olcsóbb ingatlanhoz. A baracsi önkormányzat bár igyekezett megtenni a lehetőségeihez képest mindent az ott élők érdekében, a lakosok ezt kevésnek tartották. 2015-ben az önkormányzat anyagi forrást talált arra, hogy az ivóvízvezeték kiépítése, és az övezet csatornázása, valamint az utak aszfaltozása megvalósuljon, de ehhez a lakóknak is a zsebükbe kellett volna nyúlniuk, a félmillió forint önköltséget több év alatt kellett volna törleszteniük. Az önkormányzat legnagyobb meglepetésére a lakók nem támogatták ezt az elképzelést, így vezetékes víz és csatorna nélkül maradt a baracsi üdülőövezet. A terület lakói a fejlődés iránti igényüket továbbra is fenntartották.

A változás igénye

Az érintett területen élők a változás iránti igényük kifejezéseként 2022 nyarán aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy közigazgatásilag Kisapostaghoz tartozzon a baracsi településrész. Dr. Tompáné dr. Szalay Katalin ügyvédnő segítségével 193 aláírást sikerült összegyűjteni.

Közös testületi ülésen tárgyalták meg

A baracsi önkormányzat tárgyalójában szinte teljes létszámmal jelentek meg a települések elöljárói. Egy képviselő maradt csak távol betegség miatt. A nyílt ülésen megjelentek a lakók képviselői is, és a teljes tárgyalást nyílt YouTube-csatornán élőben közvetítették az érdeklődőknek.

Kisapostag polgármestere, Nagy Attila elmondta, hogy az évek folyamán többször megkeresték a Baracshoz tartozó telektulajdonosok, hogy különféle ügyekben segítsen nekik. Ő minden esetben a baracsi polgármesterhez és a képviselő-testülethez irányította a lakosokat, de ez nem hozott megoldást a számukra. Emiatt gyűlt össze a Kisapostaghoz közelebb álló részről a szinte teljes tulajdonosi kört lefedő aláíráshalmaz. Az ülésen elhangzott, hogy eddig is figyelembe vette a baracsi képviselő-testület a lakosok igényeit, emiatt gyűltek össze ez alkalommal is, hogy megvitassák ezt a lakossági igényt.

Várai Róbert, Baracs polgármestere visszautalt a 2015-ös tervezett fejlesztésre, ami a mai áron már 700 millió forintos tételt jelentene, nagyságrendileg egymillió forintos portánkénti hozzájárulással függetlenül attól, hogy közigazgatásilag mely településhez tartozik. A polgármester elmondta, a terület ország­gyűlési képviselője, Varga Gábor ismeri a Duna-parti problémát, és azon dolgozik, hogy ez a terület is rendezetté váljon. Várai Róbert az átadásáról elmondta, hogy egy adott terület gondozását vállalta polgármesterként, emiatt nem szívesen mondd le a területről, de kölcsönös előnyök mentén hajlandó tárgyalni az ügyről, amennyiben Kisapostag felajánl valamit ellentételezésként.

Nagy Attila szerint egy közösséget alkotnak a Duna-parti lakosok és Kisapostag közelsége miatt igénybe veszik a település szolgáltatásait, oda járnak a gyerekek óvodába, iskolába, hiszen Baracsra nincs buszjárat sem, autóval is tizenpár kilométert kell utazni, hogy ügyeket intézzenek. A terület átadása esetén a polgármesteri hivatal kerékpárral könnyedén elérhető lenne.

A baracsi képviselők szerint ez a terület egy rendkívül értékes része a településnek. A családi ezüstöt pedig nem célszerű eladni. Véleményük szerint a Kisapostaghoz közel álló terület átadása miatt a másik két Duna-parti rész fejlesztése jó időre ellehetetlenülne. Ezen területek ingatlantulajdonosai nem támogatták az aláírásgyűjtést sem. Válaszként Nagy Attila elmondta, hogy a terület átadása nem befolyásolná a másik két terület fejlesztését, hiszen ennek megvalósítására is írnak ki pályázatokat. Volt olyan képviselő, aki szerint közösen kellene lobbizni a terület fejlődéséért. (A 2015-ös fejlesztés is ilyen volt, hiszen több település csatornázásából megmaradt anyagi forrást Kisapostag és Baracs is a Duna-parti fejlesztésre fordította volna.)

Pró és kontra hangzottak el vélemények, így javaslatként felmerült, hogy közös bizottságot hozzanak létre, amely javaslatot ad majd a települések részére a továbbiakról.

A bizottságról

A megállapodás szerint 3-3 főt ad a bizottságba Kisapostag és Baracs képviselő-testülete, plusz három fő csatlakozik a bizottsághoz a Duna-parti lakók közül, azaz területenként egy. A bizottság egy héten belül feláll, és megkezdi a munkáját, majd 2023. január végén egy javaslattal áll elő a két település képviselői felé, akik a februári testületi ülésen meg tudják tárgyalni a területátadás ügyét, ezzel közelebb kerülve a megoldáshoz.

Mindenki a lakóközösség érdekeit nézte

Az összevont testületi ülésen mindenki a megoldást kereste. Az álláspontok és vélemények ütköztek ugyan, de konstruktív vita folyt. Mindenki a közösség érdekeiért szólalt fel, annak fejlődését tartotta szem előtt. Bárhogy is döntenek a településvezetők, akár marad a terület Baracsnál, akár átkerül Kisapostaghoz, a problémák nem szűnnek meg. A politikai akarat mellett szükség lesz a lakosság együttműködésére és aktív támogatására is ahhoz, hogy ezen a páratlan szépségű területen fejlődés legyen, és mindenki jól érezhesse magát.