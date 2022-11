November 14-től, hétfőtől már új helyen várják a Kincskereső tagóvoda két csoportját, természetesen az óvodapedagógusokkal és dajkákkal együtt. A költözés szükségességéről Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője tájékoztatta lapunkat.

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mint mondta, az energiaválság miatt az önkormányzat minden általa fenntartott intézményben gazdaságossági lépéseket eszközölt. Az óvodai hálózat tekintetében kérték, hogy vizsgálják meg, van-e lehetőség összevonásra. Gyenes Józsefné elmondta, nyilván akkor érnének el nagyobb mértékű spórolást a rezsit illetően, ha egy nagyobb épületet zárnának le. Viszont azt nem szerették volna, ha hat-hét óvodai csoportot úgymond szélnek eresztenének, az sokkal nagyobb sérüléssel járna, mint ha egy kis létszámú tagóvoda közösségét helyezik át. Így maradt az a lehetőség, hogy az Ady Endre utcában lévő Kincskereső tagóvoda két csoportját költöztetik. Az egyik csoport a Lilla közi Margaréta tagóvodába kerül, ahol egyébként az alacsony gyermeklétszám miatt ősztől eggyel kevesebb csoportot tudtak indítani, tehát volt hely.

A másik kincskeresős csoport a Gagarin téri Arany­almában folytatja a nevelési évet. Itt szükség volt helyet kialakítani, és ebben a házigazda intézmény szülői közössége nagyon együttműködő volt: a tornaszoba előtti zsibongóban jelöltek ki egy csoportszobát, amelyet az aranyalmások vettek birtokba (addigi helyükre pedig érkezhetnek a kincskeresősök). Mint azt Gyenes Józsefné hozzátette, mivel mindkét befogadó óvoda jól felszerelt, pluszkiságyakkal is rendelkeznek, ezért minimális eszközt kell csak költöztetni. November 14-től tehát már az új ovikban folytathatják a nevelési évet, a szakmai-pedagógiai munkát a kincskeresősök.

Az óvodavezető azt is elmondta, hogy a Kincskeresőbe járó gyermekek szülei szerették volna egyben tudni a csoportokat, sőt, a szülői értekezleten azt is felvetették, hogy vállalnának egy nagyobb energetikai felújítást is annak érdekében, hogy ne kelljen költözni. A fűtés kiváltása klímaberendezésekkel, a villanyvezetékek felújítása több millió forintos tételt jelentene. Ha meg is lenne rá a forrás, jelenleg idő nincs hozzá. Gyenes Józsefné hozzátette, tulajdonképpen a költözés április 15-ig (a fűtési időszak végéig) szól, így az elkövetkezendő hat hónapban meg lehet valósítani, amennyiben a szülők felajánlása, igénye él még. Mindenképpen vissza fognak menni a kincskeresősök a saját intézményükbe, ezt a tavasszal esedékes óvodai beiratkozás apropóján is hangsúlyozta Gyenes Józsefné.

A mostani átszervezéssel elmondható, hogy mind a tíz tag­óvoda teljes kapacitással működik. A szakmai munkát illetően most már megkezdik a ráhangolódást a Mikulás és az advent ünnepére az ovisokkal. December 22-én ők is hosszabb téli szünetet tartanak, legközelebb január 9-én találkoznak ismét. Ez idő alatt a Duna-parti tagóvodában, annak a Katica tagóvoda részlegében tartanak ügyeletet.