Az még hagyján, hogy egyre rövidebbek a nappalok, hiszen ez a ciklus van soron, de az, hogy még ezt a kis időszakot is köd borítja nekünk, az már tényleg nagyon lehangoló. Amolyan semmilyen hangulat uralkodik, bulikához meg főleg nem érzek még indíttatást. Pedig már ideje lenne ötletelni, hogy miként ünnepeljek, mert pénteken évfordulós leszek. Mondjuk ez a kedv-kérdés a kor és a hét napjaival lehet összefüggésben. Talán nem is ködös-borongós idő teszi, csak pusztán az, hogy hétfő volt. Szerdáig még hosszú lesz, a csütörtök a holtpont, onnantól pedig jön a hétvége, és vele együtt a jókedv, a mókázás, no meg a szülinap...