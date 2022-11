A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége egykori elnökének, dr. Kalotay Kálmán nevét viselő versenyen különböző kategóriákban mérték össze tudásukat a szakma legjobbjai gyorsírásból, gépírásból, szövegszerkesztésből, beszédírásból, valamint jegyzőkönyvvezetésből.

A megnyitón Szemenyei István, Jakabné dr. Zubály Anna és Pocsainé Varga Veronika köszöntötte a versenyzőket a Rudas aulájában

A szombat reggeli megnyitón a házigazdák részéről Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi SZC főigazgatója, valamint Szemenyei István, a Rudas igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Az országos szövetség elnöke, Jakabné dr. Zubály Anna elmondta, hosszú évtizedek óta az őszi időszakban rendezik meg bajnoki versenyüket, amely a jók és a jobbak szakmai megmérettetése. Az 1925-ben alapított Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége mindig is fontos szerepet tulajdonított a versenyeztetésnek. Kezdetekben gyors- és gépírásból, majd később, a fejlődéssel lépést tartva már más írástechnikai formákkal is kiegészülve.

Kollárikné Terjéki Krisztina elnökségi tag

Fotós: Fotók: Szabóné Zsedrovtis Enikő

A verseny részleteiről Kollárikné Terjéki Krisztina, a szövetség elnökségi tagja beszélt lapunknak:

– E bajnoksági fordulóban egyaránt részt vehetnek a tanulók és a már felnőtt versenyzők is. Szoros kapcsolatot ápolunk az Interstenóval, amely a nemzetközi versenyeket szervezi. A mai seregszemle is egyfajta a dobbantó a jelenlévők számára, hiszen, aki itt a legjobbak közé kerül, az képviselheti hazánkat a különböző nemzetközi megmérettetésen, például a világbajnokságon is. A szövetség nagy fájdalma, hogy a gyorsírást és a gépírást is kivették az oktatási rendszerből, ám vannak lelkes tanárok, régi diákok, akik összefogják és képviselik a szakma nemes hagyományait.

A Rudasban számos világelső is versenyzett. A bajnokság eredményeit később hirdetik ki a szervezők.