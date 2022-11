A képek összegyűjtése közben a büszke gazdik számos információt, történetet osztottak meg kedvenceikről, amelyek nagyon jól tükrözik az egyes állatok jellemeit és a gazdi-állat kapcsolatot. Ezeket most közszemlére bocsátjuk, megmutatva ezzel állatbarát oldalunkat.

Dömper – Török Tímea négylábú testépítője

Dömper, az American bully típusú kutyus, már 5 éve boldogítja Timit és családját. A kisállat kedvenc időtöltése az alvás, hangos horkolása inkább imádnivaló, mintsem idegesítő. Dömpernek az udvar szeretett otthona, ahol egy szuper, gazdái által készített, prémium kutyaházban lustálkodhat kedvére, amit előszeretettel használ. A házi kedvenc kerítésen keresztül igazi méregzsák, így van, akinek ijesztőnek tűnhet, de nyalogatni jobban szereti az embereket, mint megugatni.

Dömper és Jankó imádnak együtt játszani (Török Tímea)

Johnny – Molnár Emese fogadott gyermeke

Emese az évek alatt teljesen összenőtt kedvencével, annyira, hogy még az ágyban is helyet kapott. Johnny, a 4 éves mopsz, akinek nevét egyébként a népszerű skót alkoholos ital inspirálta, gazdija elmondása szerint nagyon öntörvényű: ha valamit meg akar tenni, azt meg is fogja. Ez azonban nem jelent számára gondot, őt így kell szeretni, számára szinte már olyan, mintha a gyermeke lenne. Johnny mindenhová elkíséri a gazdáját, még a mosdó sem tabu számára. A finom ételekkel gyorsan le lehet venni a lábáról, a popcornra például azonnal le is csap.

Johnny nem szeret kimaradni semmiből sem (Molnár Emese)

Füge – Jakab Klára fényes szőrű vadászgörénye

Az elbűvölő Füge, vagy becsületes nevén Vízibor Vendel Füge két éve, nyolchetes kora óta él Klárával és férjével. A kis vadászgörény nagy komfortban éli mindennapjait: mivel a ketrecben-tartás elveik ellen való, így lakásuk Füge kényelmének megfelelően lett átrendezve. A kisállatnak műfüves napozója, medencéje és hintaágya is van. Kláriék barátjukat mindenhova magukkal viszik, legyen az piknikezés, kempingezés vagy séta. Amikor rengeteg utánajárást követően sikerült rátalálni Fügére, Klára férjével megfogadta, hogy megpróbálják a kis lény életét boldogabbá tenni, azonban azt is észrevették, hogy ő az, aki nap nap után örömet és mosolyt visz az életükbe.

A kis Fügének a lustálkodás a kedvenc időtöltése (Jakab Klára)

Cíce – Brousil Csaba macskája

A szóban forgó szőrmóka kollégánké, bár a valóságban nyolc éve nyaral Csaba édesanyjánál és onnan csak akkor jön el, ha már nehezen lehet vele bírni és „felügyelője” úgy érzi, kell egy kis levegőváltozás a macskának, neki pedig nyugalom. Cíce tipikus macska, akinek nem gazdája van, hanem személyzete. Fésülteti magát, játszani kell vele és persze etetni, napjában többször is, mert addig nem hagy békét az embernek, amíg aktuálisan meg nem tömi a bendőjét. Kedvencei közé tartozik a zöldborsó, a hagymás chips, a sajtos pogácsa, a dió és a töpörtyű. Szokásait tekintve is tipikusnak mondható: belemászik minden dobozba, minden szatyorba és benéz minden nyitott szekrényajtó mögé. Talán egy különleges szokása van: bárki tüsszent, a macska heves nyávogásba kezd.

Szatyorban Cíce (Brousil Csaba)

Izzy és Kodiak – Laczkó Izabella legjobb barátai

A két nagy testű kutya szuper párost alkotnak, Iza szinte mindenhova magával viszi őket, így a szerkesztőségben is rendszeresen vendégül látjuk a két blökit. Izzy a labrador a Váratlan utazás egyik szereplőjéről kapta nevét, Kodiak pedig az alaszkai városról, nem is csoda, hiszen ő egy hatalmas alaszkai malamut. A két kedvencet nyolc éve fogadta örökbe gazdája 2 hónap különbséggel. Izzy és Kodiak remekül kiegészítik egymást, hiszen egyikük az emberekkel, másikuk pedig a többi kutyával ápol kedvezőtlen kapcsolatot, azonban egymást imádják. Iza két gyermeke is feltétel nélkül szereti a négylábú családtagokat, sokszor be is öltöztetik, amit azok békésen tűrnek.

Izzyről és Kodiakról séta közben lehet a legjobb képet lőni, akik láthatóan nem bánják, ügyesen pózolnak a kamerának (Laczkó Izabella)

Morgen, Lukács, Csili, Bambusz és Franklin – Gallai Péter kisebb állatkertje

Péter temérdek kisállattal rendelkezik, fia legnagyobb örömére. Papagájok, teknős és kutyák is színesítik a család mindennapjait. Lukács és Morgen, a két bichon havanese imádják egymást, még a játékaikkal is együtt játszanak. A 4 éves Lukács már szülői fegyelemmel neveli a még csak 10 hónapos Morgent, aki igazi bajkeverő, kedvenc elfoglaltsága az értékes dolgok elkobzása. A két kiskutya mellett Csili és Bambusz, a hullámos papagájok és Franklin, a nem több mint 5 cm-es pézsmateknős szintén tagjai a nagy családnak.

Lukács és Morgen szeret osztozni a játékokon (Gallai Péter)

Inka és Irma – Szabóné Zsedrovits Enikő és Szabó Szabolcs cukiságai

Igenis van kutya-macska barátság, erre Inka és Irma az élő bizonyíték. Az egyéves Inka német vizsla és labrador szerelemgyereke, egyik legnagyobb öröme, amikor a rácalmási szigeten nyulak után kutatva futkoshat kedvére. Irma cica, akit csak Cikkcakknak neveznek, ha éppen nem lustálkodik, gyakran küld Inkának egy-két jobb horgot, persze csak játékból. Amennyire szeretnek verekedni, veszekedni és féltékenykedni, annyira igénylik az összebújást is, sűrűn alszanak együtt. Hatalmas a szeretet kettőjük között, Inka számos alkalommal siet Irma védelmére. Kétségtelen, hogy már szinte nem is tudnának egymás nélkül élni.

Inka és Irma profik a bunyózásban (Szabó család)

Koda – Szente Patrícia szelídített jegesmedvéje

Kodát, az egyéves szamojédet könnyen össze lehet téveszteni egy kisebb medvével vagy egy sarki rókával. Patrícia szánhúzó kutyusa egy igazi örökmozgó szeretetgombóc, akinek egyik kedvenc hobbija a kert felásása, a jutalomfalatért pedig még dúdol is. Az odafigyelést kiemelten igényli, ha már egy percre is lankad az érdeklődés iránta, akkor orrával bökdös egy kis törődésért. A csoda Kodának becézett kisállat kifejezetten fotogén, szuper képei miatt az egyik népszerű közösségi oldalon kisebb követőtáborra is szert tett. Hiába, azért vigyázni kell vele, mert a végén még halálra nyalogatja a simogatásra vállalkozó jelöltet.

Koda mosolyával mindenkit levesz a lábáról (Szente Patrícia)

Mausz – Várkonyi Zsolt szeretett szomszédja

Annak ellenére, hogy főszerkesztőnk nem rendelkezik kis kedvenccel, nagy szeretettel fordul az állatok felé, ezt szüleitől örökölte. Többször is voltak macskái, azonban kutyája még soha, így egyfajta hiánypótló az, hogy jó barátságot alakított ki szomszédja négylábújával, Mausszal, aki rendszeresen farokcsóválással köszönti őt a kerítésen keresztül. Ha vendégségbe érkezik, az aranyos házőrző rögtön hanyatt vágja magát, és simogatásért könyörög. Habár Zsolt kakukktojásnak számít az összeállításban, hiszen nincsen kisállata, elmondása szerint a szomszéd fűje mindig zöldebb.

A szomszédom kutyája, Mausz, az én kedvencem is (Várkonyi Zsolt)

Ha az összeállítás meghozta kedvüket arra, hogy saját kisállatukat is benevezzék a fotópályázatra, azt még december 9-ig megtehetik, ezután pedig kezdődhet a hajrá. A gazdi a nevezéssel egy helyi menhelyet is támogathat, emellett pedig 20, 30 vagy 50 ezer forintos állateledel-utalványban is részesülhet.