Rendkívüli takarékossági intézkedés 40 perce

E hét péntekig működik még a 8-as számú posta

Mint már arról korábban is hírt adtunk, a Magyar Posta 210 településen 366 hivatali egységét zárja be ideiglenesen november 11-től, köztük a dunaújvárosi Intersparban lévő, 8-as számú kispostát is.

Molnár Emese Molnár Emese

Nagyobb forgalom várható a Dózsa György úti nagypostán a Béke városrészi egység ideiglenes bezárása miatt Fotós: Laczkó Izabella

Legutóbb 2015-ben tett hasonló bejelentést a Magyar Posta városunkat illetően. Akkor azt nyilatkozta a vállalat képviselője, hogy gazdasági okok, illetve az alacsony forgalom miatt még az év márciusában bezárni kényszerül három egységét is, az óvárosi, a technikumi és a Barátság városrészi kispostát. Elég nagy visszhangja volt ennek a bejelentésnek, elsősorban azért, mert ezekben a városrészekben sok az idős ember, akiknek nagyon sokat segített az, hogy a lakhelyükhöz közel tudták elintézni a levelek, csomagok, csekkek feladását. A szervezet közleményét követően a város akkori vezetői azonnal megkezdték a tárgyalásokat, hogy miként maradhatna meg a postai szolgáltatás az érintett városrészekben, a lakók kérésének eleget téve. Sikeresen konszenzusra jutottak: az lett a megoldás, hogy az önkormányzat vállalja át az üzemeltetést, a DVG Zrt.-n keresztül. Még abban az esztendőben, 2015-ben két kirendeltséget újranyitottak ily módon (először a Barátság városrészben, majd Óvárosban), majd 2018. január 2-án pedig a Technikumban, a Vörösmarty utcában is. Az önkormányzat által üzemeltetett három kispostán kívül maradt még három egység a Magyar Posta fenntartásában: a Váci Mihály utcában, a Béke városrészben, és a Dózsa György úton. Aztán most ősszel újabb döntést hozott meg a vállalat. Mint azt a közleményben írják, a háború és a szankciók miatt kialakult, egész Európát sújtó energiaválság okán egyre több ország és egyre több vállalat vezet be rendkívüli takarékossági intézkedéseket az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Ennek szellemében a Magyar Posta már szeptemberben 35 alacsony forgalmú budapesti posta bezárásáról döntött, majd október végén jött az újabb határozat: ideiglenesen szünetelteti 366 posta működését (210 településen). Az intézkedéssel érintett mintegy 740 dolgozó nem veszti el munkáját, mindegyiküket más postahelyre irányítják át. A bezárással érintett posták között van egy dunaújvárosi egység is, a Béke körúti, az Interspar területén lévő posta, amely a többihez hasonlóan november 11-ig áll az ügyfelek rendelkezésére.

Egyelőre nincs bővebb információ Levélben kerestük a Magyar Postát és az Interspar Magyarország Kft.-t is, hogy a helyi postai egység bezárásával kapcsolatban további információkat kaphassunk. Például, hogy miért éppen a Béke városrészi kispostát szüneteltetik; mi alapján hozták meg a döntést; jelen állás szerint meddig tervezik a szüneteltetést. Lapzártánkig nem kaptunk választ egyik féltől sem. A Magyar Posta a legutóbbi közleményében azt is írta, hogy csoportos létszámleépítésre vonatkozó szándékot jelentett be, amely összesen mintegy 300 munkavállalót érint. Külön kiemelték, hogy ez a végrehajtásban dolgozó munkavállalókat nem érinti. A Béke városrészi egység ideiglenes bezárásával összesen öt postai pont üzemel tovább városunk területén.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!