Miért is fontos ez? Az utóbbi néhány évben a Szent Orbán Borrend egyik legfontosabb céljának azt tartja, hogy országos szinten minél ismertebb és elismertebb legyen a magyar borászok, borrendek között. Az adonyiak erőfeszítéseit többször is siker koronázta. A borrend talán arra lehet a legbüszkébb, hogy az országos rozébor-versenyen – a legnevesebb, legjobbnak ítélt borászatok között, például a Bodri Pincészet, a Koch Borászat, a Fritmann Borház, a Varga Pincészet, a Fritz Borház, az Ostoros Zrt., a Feind Borház, a Juhász Testvérek, a Thummerer Pincészet, Günzer Tamás – kétszer is aranyérmesek lettek az adonyi borok, méghozzá igen magas pontszámmal, amivel a legjobb hazai borok közé kerültek. 2019-ben Paulusz Imre, majd 2021-ben Steinmann László érte el ezt a nagyszerű eredményt. Ugyancsak tavaly a felvidéki nemzetközi olaszrizling-versenyen Schmidt Attila késői szüretelésű bora lett aranyérmes. Az is sokat elárul, hogy az idén tizenkét borversenyre hívták meg az adonyiakat borbírálónak, és egyre több borfesztiválra, különböző borünnepekre invitálják vendégnek a Szent Orbán Borrendet. És nemcsak ők mennek, hanem Adonyba is rendszeresen érkeznek a borrendek, ennek volt egy állomása pénteken késő délután. Ekkor a csókakőiek néztek körül az adonyi szőlőhegyen.

A Pletser pincében négyféle bort kóstolhatott a társaság Fotók: Szent Orbán Borrend

– Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Egy háromnapos országos kiránduláson veszünk részt, mi kértük az adonyiakat, hogy hazafelé menet (Csókakő hatvan kilométerre van Adonytól, Bodajk és Csákberény között – a szerk.) megállhassunk náluk. Rögtön igent mondtak a kérésünkre, amit nagy tisztelettel vettünk – mondta köszöntőjében a Szent Donát Borrend nagymestere, Bognár Gábor.

A Králl pince előtt. A vendéglátók "belépő" pálinkával fogadták a vendégeket

Schmidt Attila, a Szent Orbán Borrend nagymestere fogadta a csókakőieket, néhány mondatban ismertette a borrend történetét, elmondta azt is, hogy a Duna menti Szent Orbán Borrend Adony alapszabálya szerint kistérségi jelleggel működik. Működési területük ennek megfelelően a korábbi adonyi kistérség településeit fedi le, azaz: Adony, Iváncsa, Perkáta, Kulcs, Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloiannisz, Szabadegyháza településeket. Az adonyi szőlőhegy hossza hét kilométer, és a hivatalos adatok szerint hétszázharminc présház található rajta.

Az adonyiak komoly programmal készültek, de a vendégek csak egy rövidített változatot vállaltak, ami érthető is, hiszen háromnapos kirándulásuk utolsó állomása volt Adony. Előtte az alföldi borászatokat tekintették meg, és finoman fogalmazva a Szent Orbán Borrendhez már nem a legfittebb állapotban érkezett a tizenhét tagú társaság.

Az első állomás a szőlőhegyen Králl István pincéje volt. Az egykori borrendalapító nagymesternél – ma örökös és tiszteletbeli nagymester – először pálinkát kóstoltak a vendégek a présház előtt, majd a pincében borokat.

A társaság megtekintette a Szent Orbán-kápolnát, annak történetéről és a szőlőhegy érdekességeiről Králl István tartott előadást. Megtudhattuk, a szőlőhegyhez – ami a gyakorlatban egy domb – az 1900-as években olyan közel volt a Duna, hogy áradáskor csak dereglyékkel lehetett a présházakat megközelíteni.

A Králl pince belülről. Itt már bor került a poharakba

Králl István elmondta, régészeti emlékek bizonyítják, hogy már a rómaiak is termesztettek ezen a részen – akkor Adonyt Vetus Salinának hívták –, szőlőt, és készítettek bort. Később a betelepített svábok fejlesztették a környék borkultúráját.

– A kápolna megépítése 1811-ben kezdődött a székesfehérvári püspök, Milasin engedélyével. Az engedély abból állt, hogy az adonyiak önerőből építhettek egy kápolnát a szőlőhegyen. Ezen annyira felháborodtak a helyiek, hogy nagy erőkkel hozzáláttak az építkezéshez, és 1813-ban elkészültek vele – tudtuk meg, a düh mire is képes.

Látogatásukat a csókakőiek a Pletser pincében fejezték be, ahol négyféle bort – zenit, bianca, kékfrankos rozé, kékfrankos vörös – kóstoltak.

A házigazdától, Pletser Lajostól is hallhattunk egy érdekes történetet, amikor a pince múltját ismertette. Ezek szerint a II. világháború vége felé a magyar hadseregbe behívott adonyi leventéket itt bújtatták a gazdák, ugyanúgy, mint amikor az ötvenes években a fináncoktól tartották távol a bort.

Írásunk elején említettük, hogy a Szent Orbán Borrend azon dolgozik, hogy egyre ismertebb, elismertebb legyen az országban. E célnak tökéletesen megfelelt a csókakőiek látogatása, akik láthatóan jól érezték magukat, és kimondottan ízlettek nekik az adonyi borok. Ami még komoly hozadéka a pénteki találkozónak, hogy az adonyiak kaptak egy meghívást Csókakőre.