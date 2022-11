A kisváros tájékoztatása szerint, ha a kinti levegő hőmérséklete tartósan 10 fok alá süllyed, a szociális központ nagytermében melegedőhelyiséget biztosítanak mindazok számára, akik nem tehetik meg, hogy napközben befűtsék otthonukat. A melegedőhelyiséget a rácalmási lakosok közül bárki igénybe veheti. Reményüket fejezik ki a szociális szakemberek mellett a város döntéshozói is, hogy ezzel a lehetőséggel kicsit könnyebbé tudják tenni a rácalmási rászorulók hétköznapjait.

Ugyanakkor ez az intézkedés nem érinti a szociális intézmény már működő szolgáltatásait. Ilyen a család- és gyermekjóléti szolgáltatás és a szociális étkeztetés is. Rác­almáson egy családsegítő és két szociális asszisztens látja el a feladatokat. A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő vagy krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak, nyújtanak segítséget megfelelő szakmai eszközökkel. A problémákhoz, konfliktusokhoz vezető okok megelőzése, az életvezetési képességek megőrzése érdekében prevenciós tevékenységet végeznek.

A szociális étkeztetés keretében azoknak biztosítanak napi egyszeri meleg ebédet, akik egészségi, szociális vagy más ok miatt nem tudnak átmenetileg vagy tartósan önmagukról gondoskodni. Az arra rászorulóknak – orvosi javaslat alapján – az ebéd házhoz szállítását az önkormányzat biztosítja. A gondozónők figyelemmel kísérik gondozottjaik mindennapi életét.

A város önkormányzata lehetővé tette, hogy a megszé­pült épület helyet adjon új szociális ellátási formák – a házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása – bevezetésére is. Ezeket két szakaszban tervezik bevezetni. 2023 januárjától házi segítségnyújtás – otthongondozás – keretében új szociális gondozó áll munkába, majd az önkormányzat 2023. év első félévében az idősek nappali ellátásával szeretné tovább bővíteni szociális szolgáltatását.