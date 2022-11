Egy-egy személyes találkozó alkalmával a beiskolázási csapat tagjai interaktív előadást tartanak a középiskolák tanulói számára, ahol lehetőség nyílik feltenni a kérdéseket, a már említett területeken túlnyúlóan is. Az a tapasztalat, hogy minden alkalommal nagyon érdeklődők a diákok, számtalan kérdésük van, mind az egyetemről, mind az országosan egységes felvételi rendszerről, továbbá sokszor szívesen maradnak a teremben az előadás után is egy kis kötetlen beszélgetésre.

Az egyetem számára fontos, hogy hallgatói a tanulmányaik alatt is otthon érezzék magukat szakmájukban, ezért a pályaválasztás előtt álló, de még bizonytalan diákok számára is kínálnak lehetőségeket az akár online is kitölthető pályaorientációs teszt által.

Az elmúlt hetekben a kampánycsapat számtalan helyen járt, hogy az egyetem képzéseit népszerűsítsék a diákok körében. Az elmúlt időszakban jártak Pakson, Kiskunlacházán, Szekszárdon, Székesfehérváron. A városban a Bánki Donát Technikumban, a Széchenyi István Gimnáziumban, a Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikumban, a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziumban, a Pannon Oktatási Központban, valamint a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban.

Fontos, hogy az intézményt személyesen is megismerhetik az érdeklődők a nyílt napon, amelyet 2022. november 12-én rendeznek meg a campus területén. Itt lehetőség nyílik megismerkedni a work­shopok alkalmával a tanárokkal, még több hallgatóval, továbbá betekintést nyerhetnek a campustúra során a laboratóriumokba, tantermekbe és a kollégiumba is.