Fontos témakörben tartott előadást az egyébként rendkívül közvetlen és barátságos miniszterhelyettes, mégpedig a háborús helyzetről, és az elhibázott brüsszeli szankciós politika hatásairól. A negatív következményeket nemcsak a magyarok, hanem bizony minden európai polgár is megérez, a drasztikusan megemelkedett energiaáraktól kezdve a magas inflációig. Mint azt Koncz Zsófia hangsúlyozta, a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a magyar emberek érdekeit, és a mindennapi terhek enyhítése érdekében hozza meg a különféle intézkedéseit, például a benzin ár stopot, az élelmiszerekre vonatkozó ár sapkát. Mint mondta, fontos, hogy a nemzeti konzultáció során elmondják az emberek a véleményüket a brüsszeli szankciós politikáról, erre buzdít is mindenkit, mert az emberek álláspontjával ezzel felvértezve folytathatják a magyarok képviseletét az EU-ban. Hozzátette, november 15-től már az online felületen is kitölthető a konzultáció. Csak a béke hozhat megnyugvást.

Fotó: Németh Ádám