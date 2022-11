A kivitelező szerint 2024 januárjában a teljes nagy épület elkészül

A kulcsi iskola megújulásához a beruházás 2020 októberében kezdődött el: a jogerős építési engedély, a kiviteli tervek elkészítése, majd a közbeszerzés lebonyolítása után idén február 22-én a közbeszerzési pályázat eredményhirdetésére is sor kerülhetett. A tanév végét követően pedig elkezdődött az építési munkálat, augusztus végén a tanévnyitón megtörtént az ünnepélyes alapkőletétel is.

Az építkezés első ütemében négy tantermet fognak kialakítani és felújították már a tornatermet, amelyet további öltözőkkel is bővíteni fognak. A beruházás második felében a meglévő épületet és a tanári épületét fogják megújítani és összekötni. A jelenlegi sportpálya is megszépül majd, és parkolók kialakítására is sor kerül, valamint a parkosítás is szerepel a tervekben.

Magyarország Kormányának rendelete értelmében több mint 1,5 milliárd forintos nemzeti támogatásból újul meg az iskola. Miután júliusban elkezdődött a település életében példa nélküli építkezés, a diákok egy része a faluház emeletén tanul, és az iskolai étkezés is a faluház nagytermében történik. Azonban az építkezés előrehaladtával hamarosan szükség lesz további osztályok oktatásának kiszervezésére is.

Ezért a Nap Háza – Hold Udvara elnevezésű ingatlanon, ahol a Kulcsi Szociális Intézmény épülete is van, a tankerület megbízásából létrejött egy konténerekből álló oktatási komplexum. November 2-án délután itt tartott bejárást Jobb Gyula polgármester Schinogl Ferenc intézményvezetővel és az iskolai szülői munkaközösség tagjaival. A polgármester a tudnivalókról és tapasztalatairól beszámolt lapunknak is:

– A kormány kiemelt összegű – a település éves költségvetésének háromszorosa – támogatása segítségével megoldást tudunk biztosítani a kulcsi gyermekek oktatását és pedagógusok elhelyezését érintő gondra. Jelenleg nem csak beszélünk róla, hanem már láthatjuk is az épülő új iskolát. A fenntartó tankerületen keresztül történik az oktató-nevelő intézmény felújítása és kibővítése. Azonban mivel a mi gyerekeinkről van szó, ezért, ahogy eddig is, nyomon követjük és minden lehetséges módon segítjük az iskola ügyeit. Pont ezért minden héten személyesen tájékozódom a folyó projektek alakulásáról, így az iskoláéról is. A kivitelező szerint valószínűleg 2024 januárjában a teljes nagy épület elkészül. A munkákról elmondható, hogy időarányosan jól halad, az ütemtervnek megfelelően alakul az építkezés, decemberben már burkolni szeretne a vállalkozó. Az építkezés átmeneti nehézségei után reményeim szerint mindannyiunkat kárpótol majd az új, szép intézményünk. De úgy gondolom, hogy már most is jobbak az ideiglenes körülmények is, mint sok esetben a régi állapotok voltak – például a faház – korábban.

– A Nap Házában helyet kapott, konténerekből álló oktatási épületegyüttesbe az első, második és harmadik osztály fog átköltözni. A negyedik osztályok elhelyezését az önkormányzat segítségével a faluházban meg tudtuk oldani. A felsőbb osztályoknak kicsit mostohább a sorsuk az építkezés alatt, ők a jelenlegi iskolában maradnak és az építési munkákkal összehangoltan vándorolnak majd az épületben. Minden érintettől türelmet és kitartást kérek.

– Jelenleg itt, a konténereknél a szakhatósági engedélyekre várunk. Az első vízmintavétel eredménye nem volt megfelelő, ezért a rendszer öblítése zajlik és jövő héten újra bevizsgálják a vízminőséget. A többi szakhatósági engedélyt a tankerület szakemberei intézik. Minél előbb, várhatóan már decemberben szeretnénk az alsós osztályokat átköltöztetni.

– Mindenképp fontos, hogy a közlekedésről és a parkolásról beszéljünk, hisz az épület előtt jelenleg buszforduló is van, amely a későbbiekben ki fog költözni. De addig is nagyon fontos, hogy a jelenlegi udvarba nem lehet majd a szülőknek autóval behajtani, egy-két jármű részére van csak bent szabad hely. Mivel fontos az épületegyüttes biztonságos megközelítése, ezért az épület mellett kialakítottunk egy parkolót, ott lehet kocsival megállni, és onnan lehet a tanintézményhez kísérni gyalogosan a gyerekeket.

– Az iskola területe már el van kerítve az ingatlanon belül is, hogy a gyerekek ne tudjanak elbarangolni. Ez önkormányzati forrásból történt, hiszen hangsúlyozom, hogy a mi gyermekeinkről van szó. De mobil kerítést használtunk, amely később is felhasználható lesz, amikor itt már nem lesz rá szükség.

– Az iskolai résztől elkülönül az étkezésre szolgáló épület. Mert az végleges lesz, az önkormányzat később hasznosítani fogja. Egyszerre egy osztály fog beférni az ebédlőbe. Azonban a konyharész, ebédlő kívülről is megközelíthető, így a rendezvények, civil szervezetek is használhatják. A fűtés az épületben megoldott és kiépített. Működnek hasonló rendszerű iskolák az országban, ott sincs probléma. Az ebédlőbe menet nyilván fel kell öltözniük a gyerekeknek.

– 1500 négyzetméternyi terület van az átmeneti épü­letegyüttessel együtt bekerítve. Az épületben kézmosók, öt-öt illemhely, külön mozgássérült toalett, három osztályterem, tanári szoba van. Minden teremhez külön vészkijárat tartozik. Belülről nem is észrevehető, hogy konténerben vagyunk.

– Sok szülő felajánlotta a segítségét – ezt természetesen tisztelettel köszönjük –, de a költözést a tankerület által megbízott profikkal, inkább hétvégén fogjuk elvégezni.