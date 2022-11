Csütörtökön a Fábry Show-ban szerepelt apa és lánya, Gurisatti Gyula és Gréta. A show-man, Fábry Sándor hozta a kötelezőt, profi módon hozta ki beszélgetőtársaiból a legjobbat. Gyulát régóta ismerem és tisztelem, az én korosztályom, Gréta pedig profi sportoló, a magyar vízilabda-válogatott alapembere. Magam is lányos apaként néztem őket a műsorban, hogy egymást milyen szeretettel figyelték, hallgatták, tekintetükkel szinte átölelve egymást. Emlékszem arra az időre, amikor Gyulát az a szörnyű baleset érte, láttam azt, hogyan tudta újra „felépíteni” magát, nemcsak önmagáért, hanem a családjáért is.

Hihetetlen hittel és energiával. Ezt örökölte Gréta, aki ugyanúgy pörög, úgy gondolkodik, mint az édesapja, nem véletlenül egyúttal a példaképe is neki. Persze, nem lehet ebből a sorból kihagyni Gyula szüleit sem, akik nagy családot neveltek, példát mutatva a gyerekeknek. És talán, ami még ennél is fontosabb, ők nem csak a televízióban, a médiában nyitottak, hanem a hétköznapi életben is ilyen közvetlenek. Nagy álmuk volt, hogy mindketten szerepelhessenek a tokiói olimpián, paralimpián, ami meg is adatott nekik. Gréta történelmi bronzéremmel jött haza az olimpiáról, Gyula pedig ötödik paralimpiáján sportpisztolylövésben állt helyt. Egyébként, ami a műsorban róluk elhangzott, azt már ismertem, de nem is ez volt a lényeg, hanem amit nem mondtak ki. Az egymás iránti szeretet, ami nekem legalábbis nagyon átjött.