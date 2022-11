I smét a küszöbön áll december hatodika, amikor a piros ruhás reggelre ajándékot hagy a csizmájukban. De ki is jön valójában ezen a jeles napon? Hazánkban Télapónak és Mikulásnak is hívjuk, de a Santa Claus vagy a Gyed Maroz elnevezés is létezik. Erre mondják, hogy ahány ház, annyi szokás. A különbség az, hogy amíg a Mikulás december 6-án jár, addig a Télapó karácsonykor hozza az ajándékot. Anno a kommunista éra lecserélte az eredeti elnevezést. Így az én gyerekkoromban, az „átkosban” a Télapót ünnepeltük. Nálunk Télapó a rendszerváltás után sem szűnt meg létezni, viszont vannak családok, ahol visszaváltozott Mikulássá. A lényeg a gyerekek boldog mosolya.