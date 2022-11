Az egész Európát sújtó energiaválság Magyarország egyetlen települését sem kíméli, a brüsszeli elhibázott szankciók Perkáta életét is alaposan megváltoztatták. A nagyközség első emberével, Oláh Istvánnal beszélgettem erről a végeláthatatlan krí­zisről, amely mindenhol és az élet szinte minden területén érezteti a hatását.

Oláh István tájékoztatott arról, hogyan tudnak spórolni Perkátán

Fotós: Szentes Kitti

A községházán hidegek a radiátorok, mégis elfogadható hőmérséklet fogadott, amikor beléptem az épületbe. A polgármester előrelátó módon klímaberendezéseket szereltetett fel az irodákba, összesen négy darabot. Ezek gondoskodnak most az épület fűtéséről.

– A tetőre telepített napelemmel és a felszerelt klímákkal teljes egészében meg tudjuk oldani az épület, az irodák fűtését. Gyorsan kellett alternatív megoldást keresnem, a napelem már régebben felkerült a tetőre, ezért is döntöttem a hűtő-fűtő klímák beszerzése mellett. Továbbá elhatároztuk azt is, hogy nemcsak az oktatási intézményekben lesz hosszabb a téli szünet, hanem nálunk, a polgármesteri hivatalban is. Ebben az évben az utolsó munkanap 2022. december 22., a jövő évi első munkanap pedig 2023. január 9-én lesz. Az ünnepek után, január első hetében ügyeleti rend szerint állunk a perkátai lakosság rendelkezésére – mondta el Oláh István. A Perkáta ékkövének számító Győry-kastélyban is le kellett kapcsolni a radiátorokat. Jelenleg két terem fűtése megoldott hordozható infra­panelekkel. De az egyre népszerűbb home office, mint lehetőség is felmerült a kastélyban tevékenykedő munkavállalók esetében.

Az óvoda és a bölcsőde is az önkormányzat fennhatósága alá tartozik.

– Ezeknél az intézményeknél egy kicsivel jobb a helyzet, ugyanis a villamos energia vásárlási szerződése jövő év végéig, 2023. december 31-ig, a gázszolgáltatóval kötött szerződés pedig 2023. október 31-ig érvényes. Viszont a jövőben alternatív, környezetbarát megoldásként hőszivattyús rendszerrel szeretnénk bővíteni ezeknek az épületeknek az ellátását. Ehhez folyamatosan monitorozzuk a pályázati lehetőségeket is – folytatta a tájékoztatást a település első embere.

Perkáta egyik régi, talán ma már ikonikusnak számító épülete, a faluház megszenvedi a rezsiválságot – teljes egészében le kellett kapcsolni a fűtését, bezárni az épületet. Legközelebb jövő év tavaszán nyitják meg újra a faluház kapuit a nagyközönség előtt.

A Perkátai Szociális Központ épületegyüttesénél az irodát és a konyhát egy légtérbe helyezték, lehet, hogy nem túl komfortos, de ebben a helyzetben sajnos muszáj olyan döntéséket meghozni, véghezvinni, amelyek hosszabb távon a lakosság, a munkavállalók, az intézmények javát szolgálják. Természetesen egy terem fűtését megoldották, ahol a nappali ellátás zajlik. Hiszen az ide betérő emberek talán a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegéhez tartoznak.