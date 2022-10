Az ünnepélyes megnyitót szeptember 30-án, pénteken tartották. Az érintettek legnagyobb örömére október 3-án, hétfőn már gyerekeket fogadhatott a bölcsőde. Az első héten négy kicsi vette birtokba az új, csodaszép létesítményt. Egy kicsit visszatekintettünk, és az indulásról is készítettünk pillanatképet. Az avató perceiben sokan bizakodva és nagy reményekkel tekintettek a nagyvenyimiek új bölcsődéjére, köztük Dr. Mészáros Lajos a térség országgyűlési képviselője is. Milyen emlékei vannak erről az időszakról?

- Az én gyermekeim is igénybe vették a bölcsődei ellátást, ami nagy könnyebbség volt, mert a feleségem vissza tudott menni dolgozni. Saját bölcsődei időszakomra is emlékszem, amikor a dunaújvárosi intézménybe jártam. Szüleimnek szintén óriási segítséget jelentett. A magyar kormány a szívén viseli a kisgyermekes szülők sorsát is. Népesedési politikai cél, hogy minél több gyerek születhessen. Ennek feltételeihez forrásokat biztosít akár az óvodai, iskolai, vagy a bölcsődei fejlesztések tekintetében. Külön öröm itt Dunaújváros környezetében, hogy egy ilyen gyönyörű, szép, nagy bölcsőde nyílhatott meg – hallottuk a megnyitó után Dr. Mészáros Lajostól.

A kormány fontos célja a kisgyerekes családok segítése - mondta az bölcsőde avatón Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő

Viziné Tibai Ildikó a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fécskefészek Bölcsőde vezetője is nagy reményekkel készült az ünnepségre, ahol elmondta, valószínűleg a gondozók izgulnak a legjobban, miként alakulnak majd az első napok. Az elmúlt héten négy gyermek beszoktatása kezdődött el. A bölcsődevezető foglalta össze eddigi tapasztalatokat.

Novoth-Varga Viktória kisgy. nev., Nagyné Annamária szakmai vezető, Viziné Tibai Ildikó int. vezető, Dolmány Mária kisgy. nev., Dolmány Mária és Radák Zsófia kisgy. nevelők nagyon várták a csöppségeket

- Nagyon jól alakultak az első napok. Az egyik kislány viszonylag nehezebben, de a többiek remekül vették az akadályt. Ügyesek és fantasztikusan aranyosak! Többen már csütörtökön, pénteken itt aludtak. Mind a négy étkezést megették a bölcsiben. Tényleg minden tárgyi, személyi feltétel adott volt az induláshoz. Kiválóak a kollégák is és várjuk a következő beszoktatós apróságokat – mondta első tapasztalatait az intézmény vezetője.

Nagyvenyimen minden adott a jövő generációjának felneveléséhez. Remélhetőleg egyre több fiatal család telepedik le a községben.