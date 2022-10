Összesen százhúsz, személygépjárművel vontatható utánfutót vehettek át október negyedikén és hatodikán a járási és települési mentőszervezetek a katasztrófavédelem Ferihegyi úti raktárbázisán. A több mint bruttó 62 millió forintos beszerzés a KEHOP 1.6.0-15-2016-00017 azonosítószámú, „Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése” című projekt keretében valósult meg. Fejér megyéből ezúttal öt járás önkéntes mentőcsoportjától hat egyesület részesült támogatásban.

Az új terepjáró, személy- és teherszállításra alkalmas gépjárművek, utánfutók beszerzése kiemelten fontos célja a projektnek, hiszen ezekkel az eszközökkel nehéz terepviszonyok között is biztosítható a mentőegységek gyors kiérkezése, a speciális mentőeszközök, berendezések mozgatása, mindezzel csökkenthető a károk mértéke, és miután a beavatkozó szervezetek rendelkeznek a megfelelő eszközökkel, a földrajzilag legkedvezőbb elhelyezkedésűt lehet szükség esetén riasztani.

Az önkéntes mentőszervezetek eszköztárának fejlesztésével a lakosság hatékonyabb védelme a cél. A katasztrófavédelem több mint tíz éve kezdte meg az önkéntes alapon működő mentőszervezetek rendszerének kiépítését, ami nagyban erősíti a lakosság biztonságát, önvédelmi képességét. A mentőszervezetek szerepe megkérdőjelezhetetlen, hiszen csak a tavalyi évben csaknem 2400 esetben avatkoztak be és végeztek speciális mentéseket, emellett a gyors reagálás és a jó helyismeret is fontos előnyük. Az önkéntesen szerveződő mentőcsoportok különleges kiképzésükkel, speciális technikai eszközeikkel és képességeikkel különböző káresemények felszámolásában támogatják a hivatásos erők munkáját, egyebek mellett rendkívüli időjárási események, például viharok vagy árvíz idején, de munkájukkal műszaki mentések, vagy akár szabadtéri tűzesetek során is támogatják a hivatásos egységeket.

Az 1 milliárd 500 millió forint támogatást nyújtó európai uniós projekt keretében az elmúlt években quadokat, áramfejlesztőket, szivattyúkat, valamint általános gyakorló és tűzoltói bevetési védőruházatot is átvehettek az önkéntesek, a speciális eszközök, berendezések megismerését, használatát pedig képzésekkel támogatta a katasztrófavédelem. Mindez lehetővé teszi, hogy az önkéntes csapatok modern jármű- és eszközparkkal, korszerű tudással felvértezve kapcsolódjanak be a mentés, kárenyhítés és helyreállítás munkálataiba.

Fejér megyéből az enyingi, a dunaújvárosi, a székesfehérvári, a gárdonyi és a martonvásári járás képviseletében egy-egy utánfutót vehetett át a lajoskomáromi, a pentele, a fehérvári, a pázmándi és a velencei önkéntes tűzoltó egyesület, valamint az ercsi polgárőr egyesület. Az új utánfutók a korábban szintén pályázati úton beszerzett eszközök, áramfejlesztők és szivattyúk kárhelyszínre történő szállítását segíti.