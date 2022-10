Kihozták a maximumot a Dózsa-hét utolsó napjából, ugyanis szórakoztató és izgalmas események színesítették a délelőttöt és délutánt egyaránt. Pénteken tetőtől talpig kékben flangáltak tanárok és diákok is az intézményben, mivel kék napot tartottak, így az iskola színeiben kellett megjelennie mindenkinek. A kék nap mellett a fordított nap is nagy népszerűségnek örvendett, hiszen ezen a napon a diákok tartották az órákat. A tanulók ügyesen felkészültek az aznapi tananyagból és kreatív módon át is tudták adni tudásukat, élvezték a tanítást.

Az 5. és 6. órában kezdődött az igazi izgalom, mivel Keszthelyiné Greschner Ágnes, a felsős diákönkormányzat vezetője, és a Dózsa-hét szervezője eredményt hirdetett, amely során ajándékcsomagot kapott minden olyan osztály, ami eredményesen végzett a hét versenyei, vetélkedői folyamán. Emellett a kék nap alkalmából díjazták az iskola legkékebb dolgozóját és diákját is.