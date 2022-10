Mindenki szereti a szép, fülbemászó dallamokat. Néha azonban nem árt vigyázni arra, hogy melyik dalt hallgatjuk meg úgy igazán, mert hatással vannak ránk. Ez, vagyis a média ránk gyakorolt hatása egyre több ember foglalkoztat manapság. Nem is csoda, hiszen az elmúlt években minden oldalról zúdulnak ránk különféle médiatermékek, amelyek célja, hogy hatást gyakoroljanak az azokat befogadókra. Ebbe a fogyasztói társadalmat tápláló „csapdába” szinte mindenki egytől egyik beleesik. Könnyen úgy vélhetjük, hogy képesek vagyunk objektív hozzáállással ellenállni a csábításnak, azonban gyorsan el tud minket ragadni az örvény. Amikor számunkra kedvező információval találjuk szembe magunkat, akaratlanul is annak irányába hajlunk. Ezután már csak egy szempillantás, és be is dőltünk a média szirénjeinek.



A közösségi média már rég nem csak a közösségépítésről szól. Belegabalyodtunk a fals információk és rejtett promóciók hálójába. Vajon szükség van az influenszerek által oly gyakran ajánlott hajnövesztő kapszulákra, vagy a sokadik, névvel ellátott bögrére? Látszólag mindenképpen szükségesek a boldogsághoz, ez azonban épp arra utal, hogy sikeresen félrevezettek minket. Ugyanez jellemző a különböző oldalakon terjengő információkra is, amik hamis reményeket keltenek bennünk céljaik megvalósításához, ez pedig nem más, mint a felhasználók függő fogyasztókká formálása.



A cél az, hogy az ember képes legyen megszűrni a folyamatosan ölébe hulló, temérdek mennyiségű információt. Valamilyen módon ki kell tudni szállni a fogyasztói kultúra mókuskerekéből, és ellen kell állni a szirének csalogató énekének. Ha felismertük a problémát, sokkal könnyebben be tudjuk fogni a fülünket, és meg tudjuk állni, hogy bedőljünk egy-egy ígéretes reklámnak.



Vezető képünk illusztráció.