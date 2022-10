A tamperei szervezők speciális bérletajánlattal kedveskednek a május 12-én kezdődő elit-világbajnokságra utazó magyar szurkolóknak, az igényléseket december 1-jéig lehet leadni. Szívmelengető fegyvertény, hogy az évek során a magyar jégkorong-szurkolótábor – joggal – annyira beépült már a nemzetközi sportági köztudatba, hogy a válogatott világelitbe való visszajutásával a finn szervezőbizottság most külön vb-csomagot állított össze a Tamperébe is utazni vágyó magyar drukkereknek. A különleges kvázi bérlet 120 euróba kerül, ami az északi viszonyokat ismerve igen baráti árnak mondható, hiszen még a mostani árfolyammal számolva is 50 ezer forintra jön ki. A spéci vb-bérletet a külön a magyar szurkolók számára létrehozott űrlapon lehet lefoglalni.