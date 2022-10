Sokan nem járnak orvoshoz, mert vallják, a szervezetünk felépítése határozza meg az ellenálló képességünket. Ebben lehet valami, hiszen van, akit a legveszélyesebb vírus is elkerül, és olyanok is, akiket megfúj a szél és végük. A sportolók közül is ismerhetünk olyanokat, akik a húszas éveik elején befejezik pályafutásukat, mert már túl vannak rengeteg műtéten, elhasználódott a testük. És olyanokat is csodálhatunk, akibe azután a villám sem csap bele. Közéjük tartozik Phil Kessel jégkorongozó, aki a világ első számú ligájában, az NHL-ben tizenhárom év alatt egy meccset sem hagyott ki. Nem véletlenül kapta meg az ironman becenevet.