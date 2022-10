Pályaválasztási orientációs napra minden intézménynek van lehetősége minden évben, tájékoztatta lapunkat Pleszné Antal Ágnes szervezési és koordinációs igazgatóhelyettes. A tanítás nélküli munkanapra meghívtak számos egyetemet – többnyire olyanokat, ahová jelentkezni szoktak tőlük a diákok –, hogy mutatkozzanak be, és elég sokan el is fogadták a meghívást, de akadtak olyanok is, akik már nem találtak erre szabad kapacitást. Sokan egy későbbi alkalommal tartanak bemutatót. Talán kissé szokatlannak tűnik, de a kor kihívásait tükrözi, hogy a külföldi tanulás lehetőségeiről is volt előadás. Jelentős érdeklődés mellett a dániai és holland egyetemek kínálatát ismerhették meg az iskola diákjai, beleértve az ösztöndíj-lehetőségeket is. Akit pedig komolyabban érdekelt a téma, személyes segítséget is kaphatott az előadótól.

Jelentős érdeklődés mellett zajlott a pályaorientációs nap a Pannon Oktatási Központban Fotó: POK

A nap folyamán megismerhették az ELTE teljes palettáját, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi és Mérnökkarát, a PTE hallgatói beszámolót tartott, illetve egy előadást hozott az Extrém sugarak és felhasználásuk témakörben, az NKE Rendészettudományi Kar hallgatói beszámolóján is komoly érdeklődés volt. Bemutatkozott a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara, a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, az Információs technológiai és Bionikai Kara is. A Kodolányi János Egyetem rektora, dr. H.C. Szabó Péter PhD tartott előadást, prof. dr. Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem munkatársa pedig a tömegpusztító fegyverekről.

Az ország több részéről érkeztek az egyetemekről az előadók, hogy bemutassák kínálatukat Fotó: POK

Mindez azt jelentette, hogy hét zsúfolt tanteremben és az udvaron is zajlottak az események. Az igazgatóhelyettes elmondta, a nap lényege az volt, hogy a gyerekek tájékozottak legyenek, hogy tudjanak mi alapján dönteni, hogy merre orientálódjanak. Erre nem csak ezt a napot használják fel, csütörtökön például a Pécsi Tudományegyetem nyílt napjára tucatnyi diákjuk utazott tájékozódni a lehetőségekről, de egy másik napon az osztályfőnök utazott velük, hogy szemináriumokon, előadásokon vegyenek részt. A teljesség igénye nélkül anglisztikai, pszichológiai, kommunikációs és média, informatika, építészet, közgazdaságtudományi előadásokat hallgattak. Tavaly Szegedre szerveztek hasonló kirándulást.

Ezek az alkalmak arra is jók, hogy tisztán lássanak, kiderülhessen az is, hogy az a szak nem pontosan olyan, mint elképzelték, és másfelé kell nézelődniük. Merthogy ez egy meglévő, komoly probléma, hogy nem feltétlenül tudják, merrefelé tanuljanak tovább. Erre nyújtott megoldást két előadás is, Kissné Bercki Re­náta Erősségek feltárása címmel és Maczó Edit pályaválasztási- és karriercoach előadása segített eligazodni a diákoknak saját vágyaik és elképzeléseik között.