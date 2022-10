Adony Az adonyi újborünnepről és hálaadásról keddi számunkban tudósítottunk, egyebek között arról is, hogy Eisenberger Lászlóné (képünkön) kapta meg idén a Szent Orbán-vándordíjat. Ezzel kapcsolatban arról is írtunk, hogy a férjének is sokat segít a szőlőben. Ezzel megbocsáthatatlan hibát követtünk el, hiszen férje korábban elhunyt. Minden érintettől ezúttal (is) elnézést kérünk, és újfent gratulálunk a díjazott hölgynek.

Fotós: Laczkó Izabella