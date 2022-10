A Fejér Megyei Kormányhivatal rendezvényén 56 kiállító mutatta be képzési kínálatát pénteken és szombaton azzal a céllal, hogy a megye leghatékonyabb seregszemléjén megszólítsák a továbbtanulásra készülő, illetve pályakezdő fiatalokat, és irányt mutassanak életük egyik legfontosabb választásához.

A megnyitón Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármester köszönetet mondott a Fejér Megyei Kormányhivatalnak, hogy immár 21. alkalommal rendezi meg a város és a megye számára is fontos szakmai programot.

Dr. Simon László főispán megnyitó beszédében köszönetet mondott a meghívott kiállítóknak, az együttműködő partnereknek, kiemelten a Székesfehérvári Szakképzési Centrumnak. Felidézte, hogy már hónapokkal a rendezvény előtt elkezdik a szervezést, mivel a Fejér Megyei Kormányhivatalban kötelességüknek érzik segíteni a fiatalokat a pályaválasztásban. – Ha egy pályaválasztó megtalálja a számítását, az mindenkinek jó. Jó az egyénnek, hiszen ez az egyik legfontosabb döntés az életében, valamint jó a közösségnek, mivel a város, az ország fejlődéséhez a képzett szakemberek jelentősen hozzájárulnak – fogalmazott a főispán. Dr. Simon László emlékeztetett, Fejér megyében a munkanélküliségi ráta mindössze 3,5 százalékos, az erős oktatás pedig biztosíték arra, hogy mindenki megtalálja a számítását.

A helyszínen számos nagyobb cég is megjelent kiállítóként. Ez a tény a rendezvény presztízsét is mutatta amellett, hogy a diákoknak ízelítőt nyújtott a cégek által gyártott termékek köréből, a gyártási folyamatról vagy épp a szolgáltatásaikról. Így, a szakmaválasztás ösztönzése mellett, azoknak a látogatóknak is perspektívát kínáltak, akik éppen pályamódosítás vagy esetleg állásváltoztatás előtt állnak.

A megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője, Buday Attila főosztályvezető tájékoztatása szerint a szakképzetlen álláskeresőket is segítették a kiállításon kapott információkkal és a szakmaismereti kisfilmekkel. A munkaügyi és munkavédelmi osztályuk is aktívan jelen volt a rendezvényen, szakembereik ismertetőket tartottak a jogszerű és biztonságos munkavégzésről.

A rendezvények helyszínül szolgáló Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikuma több szakmai műhelyébe is betekintést engedett a látogatók számára. Így például a gépészműhelybe, a digitális alkotóműhelybe, a gyártósori műhelybe, illetve a robotikai tevékenységet is szemléltető szakmai műhelybe.

A Fejér megyében is jelen lévő felsőoktatási intézmények a rendezvénysorozat kiemelt szereplői voltak. A felsőoktatási intézmények különösen a középiskolai tanulmányokat folytató, végzős tanulók számára nyújtottak színes kínálatot a továbbtanulási lehetőségekről, irányokról és az egyetemi tanulmányok befejezését követő lehetséges munkaerő-piaci irányokról. Az erre az időszakra eső üzemlátogatásokat a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezte. A szervezett programokon a cégek betekintést adnak a diákok részére az egyes szakmákba, hogy a legjobb döntést tudják meghozni a továbbtanulásukkal kapcsolatban.

A kiállítás elsősorban az általános iskolás és középiskolás végzősöknek szólt, azonban idén a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a pályamódosítás előtt álló felnőttekre is. Az eseményre az 56 kiállító között a Fejér megyei oktatási intézmények mellett jelen voltak a rendvédelmi szervek határvadászai, készenléti rendőrei, valamint a Magyar Honvédség katonái és kadétjai. Az iskola kosárlabda pályáján a diákok újraélesztést tanulhattak, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház által berendezett teremben pedig többek között az ápoló, szakdolgozói szakmával és a szülészettel is megismerkedhettek. Új színfolt volt ezúttal, hogy a csoportokat fogadó Digitális Alkotóműhelyben 14 szakmáról kaphattak tájékoztatást. A kültéri bemutatókon a honvédség, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mezőgazdasági iskolák látványosan szemléltették tevékenységüket.

Fotók: Fejér Megyei Kormányhivatal